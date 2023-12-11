الاحتجاجات تعم الضفة ومدناً عربية

عم إضراب شامل، أمس، في الضفة الغربية وعدد من المدن العربية تنديداً بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأغلقت المحال والمدارس والمكاتب الحكومية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية أبوابها، أمس، في إطار إضراب شامل للاحتجاج على القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وشمل الإضراب المواصلات والبنوك وحتى المخابز التي نادراً ما كانت تشملها الإضرابات.

والتزم لبنان بدعوات الإضراب الشامل العالمية دعماً لقطاع غزة، وقد توقفت الحركة بشكل كامل في شوارع العاصمة بيروت ومدن لبنانية أخرى، تضامناً مع غزة.

وأقفلت المدارس الرسمية والخاصة والمصارف والإدارات العامة وعدد من الإدارات الخاصة، التزاماً بقرار الحكومة الداعي للإضراب الشامل.

في الأردن، شهدت الدعوة للإضراب تفاعلاً واسعاً لدى العديد من القطاعات الخاصة في المملكة، وسط استجابة واضحة مع الإضراب في العاصمة عمّان وعدد من المحافظات الأخرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حيث أغلقت أعداد كبيرة من المحال التجارية أبوابها، وعلقت لافتات تشير إلى إضرابها من أجل قطاع غزة.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد، تأجيل كافة الدروس والاختبارات المقررة أمس، للمشاركة في النشاطات التي ستنظم تضامناً مع غزة.وأطلق نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام السابقة دعوات لإضراب شامل حول العالم للتضامن مع غزة في وجه الهجوم الدموي الإسرائيلي.

وقال النشطاء، إن الإضراب الشامل يهدف للضغط على الحكومات، وإجبارها على التحرك لوقف المجازر الإسرائيلية في القطاع.

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