القصف الإسرائيلي يلاحق النازحين جنوب القطاع ويطال المستشفيات

شهد اليوم الـ66 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوماً جديداً من القتال العنيف وحرب الشوارع بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في القطاع، حيث قتل العشرات في غارات جوية استهدفت نازحين بمحيط مستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة مع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 250 قتيلاً خلال 24 ساعة، فيما تم إغلاق مطار تل أبيب بسبب رشقة صاروخية مكثفة من القطاع، بينما قام الجيش الإسرائيلي بإنزال جوي لحوالي سبعة أطنان من المعدات لجنوده في خان يونس.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية عن مقتل 25 شخصاً جراءَ قصفٍ إسرائيلي على مدينة رفح. وأوضح التلفزيون الفلسطيني، أن من بين القتلى نازحون من مدينة خان يونس، وستة من عائلة واحدة، وثلاثة من عائلة أخرى. فيما كشف المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى أن المستشفى استقبل ما يزيد على 40 قتيلاً.

في الأثناء، قتل 50 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف مناطق في دير البلح ومحيطها، كما قتل وأصيب العشرات في قصف لمخيمي جباليا والمغازي شمالاً، وخان يونس جنوباً.

وبعد غارات جوية عنيفة ليلاً على خان يونس، استهدفت ضربات جديدة صباح أمس وسط وشرق المدينة التي لجأ إليها آلاف المدنيين بعد الفرار من القتال في الشمال.

وتحدثت وزارة الصحة في غزة عن ((عشرات)) القتلى في القطاع لاسيّما في خان يونس، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18205 قتيلاً منذ 7 أكتوبر.

ووسط معارك ضارية في جباليا وحي الشجاعية شمال القطاع، أعلنت الفصائل الفلسطينية قصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، كما استهدفت حشوداً للقوات الإسرائيلية بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، في حين قال الجيش إنه أنزل إمدادات لوجستية جواً لجنوده بخان يونس.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن سقوط شظايا صواريخ في حولون بضواحي تل أبيب، متحدثة عن أضرار مادية وإصابة مدني، وتم إغلاق مطار تل أبيب. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تم اعتراض 9 صواريخ فوق تل أبيب.

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