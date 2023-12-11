الإمارات تدعم الجهود الأممية لإنجاح انتخابات الكونغو الديمقراطية

حثّت دولة الإمارات بعثة ((مونوسكو))، وفريق الأمم المتحدة، الموجود في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على مواصلة تقديم الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية، المرتقبة، حيث سيتوجه الكونغوليون، خلال نحو أسبوع من الآن، إلى صناديق الاقتراع، للمشاركة في عملية الانتخابات، معربة عن الأمل أن تسهم الأخيرة في رسم مستقبل البلاد، بما يتماشى مع تطلعات الكونغوليين.

جاء ذلك في بيان وفـد الإمارات في مجلس الأمن بشأن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ألقته، أميرة الحفيتي، نائب المندوب الدائم، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، أمس.

مشاركة المرأة

وأكد البيان أهمية ضمان المشاركة الكاملة، والمتساوية، والهادفة، للمرأة، في جميع مراحل العملية الانتخابية، لمحورية دورها في المجتمع، لاسيما في بناء وترسيخ السلام.

وشدد بيان الدولة على وجوب أن تظل حماية المدنيين في صدارة الأولويات، إزاء تعرضهم المستمر لهجمات مسلحة بما يعتبر ((مقلقاً للغاية))، خاصة في منطقة شمال كيفو، التي تشهد تزايداً للعنف، مجدداً إدانة الإمارات لأعمال العنف. وكرر البيان دعوة الجماعات المسلحة إلى إلقاء أسلحتها، ووقف دائم لأعمالها العدائية، مشدداً على موقف الدولة الثابت في دعم سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها.

كما دعا البيان لاستمرار الحوار بين ((الكونغو الديمقراطية))، والجهات الإقليمية الفاعلة، معتبراً أن أمن واستقرار كينشاسا من أمن واستقرار المنطقة.

انسحاب تدريجي

وشدد على ضرورة انسحاب القوات الإقليمية لمجموعة شرق أفريقيا، والتخطيط لنشر المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وتسريع الانسحاب التدريجي لبعثة ((مونوسكو))، وعدم ترك أي فراغ قد تستغله الجماعات المسلحة لتقويض جهود السلام.

وأكد بيان الإمارات أن معالجة الأزمة الإنسانية تتطلب التعاون بين الحكومة والمجتمع الدولي، والتركيز على سد الاحتياجات الطارئة ووضع خطط لتحسين الأوضاع الإنسانية على المدى البعيد.

جهود وعقبات

وشدد البيان على ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى كافة المحتاجين، والتغلب على العقبات التي تحول دون وصول المساعدات إلى أكثر من مليوني شخص.

وأكد بيان الدولة ضرورة وضع تطلعات الشعب الكونغولي في صلب المداولات بشأن مستقبل بعثة ((مونوسكو))، وكذلك إيجاد نهج شامل لمعالجة مختلف التحديات في البلاد لاسيما المرتبطة بالتغيّر المناخي، والوقاية من النزاعات مع الاستجابة للاحتياجات العاجلة على الأرض.

وأكد التزام دولة الإمارات بمواصلة المشاركة البناءة مع أعضاء المجلس خلال المفاوضات المتعلقة بولاية بعثة ((مونوسكو))، لضمان تقديم الدعم الكافي لـ((الكونغو الديمقراطية)).

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