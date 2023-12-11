مبادرة إماراتية لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية في غزة

رتبت دولة الإمارات، أمس، زيارة لوفد من مندوبي مجلس الأمن الدولي لمعبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، ضمن مساعي الإمارات لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك جهودها الدبلوماسية في مجلس الأمن من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. فيما تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً خاصاً لمناقشة الوضع في غزة. وقالت معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، إن الهدف من الزيارة هو ((التعرف بشكل مباشر على ما هو مطلوب فيما يتعلق بتوسيع نطاق العمليات الإنسانية التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة))، مشيرة إلى أنها ليست زيارة رسمية لمجلس الأمن.

وزار وفد يضم 12 مندوباً لدى مجلس الأمن الدّولي منطقة الحدود بين مصر وقطاع غزة، بعد أيام قليلة من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أنّ آلاف الأشخاص في القطاع الفلسطيني ((يتضوّرون جوعاً)).

ووصل المبعوثون إلى مدينة العريش المصرية للاطلاع على الوضع داخل غزة من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قبل التوجه إلى معبر رفح على بعد 48 كيلومتراً. وفي رحلتهم مر المندوبون على عشرات الشاحنات المنتظرة لتوصيل المساعدات إلى سكان غزة.

انهيار كبير

وقال مندوب الإكوادور لدى الأمم المتحدة خوسيه دي لا جاسكا للصحافيين: ((الحقيقة أسوأ مما يمكن أن تعبر عنه الكلمات))، وأضاف: ((علينا أن نرى.. سنشهد ما يحدث وما الذي يمكننا فعله لمعالجة الوضع)).

ووصف فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا ما شاهده بأنه ((انهيار للمنظومة المدنية من الداخل)).

وقال لازاريني: ((ليست هناك مساعدات كافية))، وأضاف: ((الجوع يسود غزة. المزيد والمزيد من الناس لم يأكلوا لمدة يوم أو اثنين أو ثلاثة.. معظم الناس ينامون على الخرسانة وحدها)).

رتبت الإمارات بالتنسيق مع مصر الزيارة بينما يتفاوض مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً على مشروع قرار صاغته الإمارات يطالب الطرفين المتحاربين ((بالسماح باستخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى غزة وفي جميع أنحائها)) لإيصال المساعدات، كما يتضمن مشروع القرار إنشاء آلية لمراقبة المساعدات تديرها الأمم المتحدة في قطاع غزة.

دعم الهدنة الإنسانية

ولم ترسل الولايات المتحدة ممثلاً لها في الزيارة، التي تأتي في أعقاب استخدام واشنطن لحق النقض (الفيتو)، الأسبوع الماضي، ضد مقترح لمجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب الإسرائيلية على غزة. وقال المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز: ((الولايات المتحدة تدرك تمام الإدراك الوضع الصعب للغاية في رفح، وتعمل على مدار الساعة لمحاولة تحسين الوضع على الأرض)). ولم ترسل فرنسا والغابون أيضاً مندوبيهما في الرحلة إلى رفح.

تصويت الجمعية العامة

وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً خاصاً لمناقشة الوضع في غزة، حسبما أعلنت المتحدثة باسم رئيس الجمعية، بعد فشل مجلس الأمن الجمعة في التصويت على ((وقف إطلاق نار إنساني)) في غزة بسبب فيتو واشنطن على مشروع قرار إماراتي في هذا الاتجاه.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن الجمعية العامة التي تُعد قراراتها غير ملزمة، يمكنها أن تنظر في مشروع نص يتناول إلى حد كبير مشروع القرار الذي رفضه مجلس الأمن الجمعة بسبب الفيتو الأمريكي. ويعرب النص عن القلق بشأن ((الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة))، و((يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية)). كما يدعو إلى حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، والإفراج ((الفوري وغير المشروط)) عن جميع الرهائن.

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