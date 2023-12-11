«تدوير»: إنتاج 878 ألف كيلوواط طاقة شمسية لمحطة «مخلفات الهدم والبناء» في الظفرة

أكدت شركة أبوظبي لإدارة النفايات ((تدوير)) أن كسارة الهدم والبناء التابعة لها في منطقة الظفرة تستخدم ما يزيد على 11 ألف متر مربع من الخلايا الشمسية لإنتاج طاقة إجمالية بلغت حوالي 878 ألف كيلوواط، فضلاً عن تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 1263 طناً، ويأتي ذلك في إطار المساعي المستدامة للشركة للتحول الكامل والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في العمليات التشغيلية لدى منشآتها، حيث نجحت بتطبيق نظام الطاقة الشمسية في كسارة الهدم والبناء، لتكون بذلك المحطة الأولى من نوعها في العالم التي تعمل بالطاقة الشمسية بنسبة 90 %

وتعد جهود شركة ((تدوير)) المبذولة للتحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، خطوة استراتيجية لتحقيق أهداف الدولة الرامية إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وأكدت ((تدوير)) أن رفع كفاءة نظام الطاقة الشمسية في العمل سيكون له نتائج مثالية على صعيد مواصلة انتقال الدولة إلى الاقتصاد الأخضر القادر على التكيف مع تغير المناخ ورفع جودة الحياة.

تقنية

وفي سياق متصل، قامت شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) بتطبيق تقنية إنترنت الأشياء (IoT) في محطة معالجة مخلفات الهدم والبناء بمنطقة الظفرة في أبوظبي، وذلك بالشراكة مع شركة الظفرة لإعادة التدوير، وشركة سينسوتيك في المملكة المتحدة، وفي خطوة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتتميز تقنية إنترنت الأشياء (IoT)، بأنها ستسهم في تمكين محطة معالجة مخلفات الهدم والبناء من زيادة وقت التشغيل إلى الحد الأقصى مع تحسين كفاءة الطاقة، حيث تعمل من خلال مستشعرات الحركة اللاسلكية الذكية على مراقبة أصول وآليات العمل في المحطة، وربط كل جهاز بالمنصة السحابية التي تسمح بتحليل مفصل لحالة الجهاز، وباستخدام التقنية تعمل أنظمة المراقبة اللاسلكية في المحطة على قياس صحة وحالة الأجهزة مثل درجة الحرارة ومعدل الاهتزاز لكل دقيقة، ما يوفر المعلومات اللازمة التي تقلل من احتمالية توقف الأجهزة عن العمل، وزيادة العمر الافتراضي لها وبالتالي تحسين الكفاءة الكلية للمصنع.

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