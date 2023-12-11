140 متحدثاً و80 ورشة وندوة في «مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية»

أكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن الدورة السابعة عشرة من مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية الذي تنظمه بلدية دبي، تحت شعار ((أثر التغير المناخي على سلامة الغذاء)) تمثل منصة لمناقشة القضايا والتحديات المؤثرة على سلامة الغذاء والأمن الغذائي العالمي، وأبرزها تلك المتعلقة بالتغير المناخي وما لها من تأثير كبير على الأنظمة الغذائية واستدامتها، إضافة إلى تأسيس أرضية صلبة تساعد على الانتقال إلى مرحلة الحلول والمعالجة، تزامناً مع انعقاد أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي.

ويشارك في الحدث الذي يستمر 3 أيام أكثر من 140 متحدثاً عبر ما يزيد على 80 ورشة عمل وندوة وجلسات عمل.

وأوضح الهاجري في كلمته الافتتاحية التي ألقاها أن المؤتمر يعكس التزام إمارة دبي ودولة الإمارات بتبني النظم الغذائية المستدامة، والجهود الحثيثة التي تدعو إلى التركيز على العمل الجماعي عالمياً والتعاون لإيجاد حلول مشتركة لتحديات سلامة الغذاء المرتبطة بالتغير المناخي.

وقال مدير عام بلدية دبي: يدعم مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية عبر سمعته الدولية كأحد أكبر المؤتمرات في مجاله، نهج دولة الإمارات وتطلعاتها لتكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، ويعكس جهودها في دعم تحقيق الأمن الغذائي العالمي، مشيراً إلى الجهود التي تتبعها بلدية دبي لبناء منظومة مستدامة للبيئة والصحة والغذاء، وتعزيز استدامة قطاع الأغذية، عبر توفير سلاسل إمداد مرنة، ونظم غذائية مستدامة وآمنة وفق أعلى معايير السلامة عالمياً.

ويأتي ذلك من حرصها على توفير أفضل مقومات الصحة والسلامة الغذائية وضمان تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي تعزيزاً لمستوى جودة الحياة في الإمارة، وتماشياً مع مستهدفات ((الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051))، و((استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي)).

برنامج

وأعلنت البلدية على هامش المؤتمر تدشين ((برنامج بلدية دبي للتميز في الأنظمة الغذائية))، الذي يهدف إلى تكريم المنشآت الغذائية المتميزة في تطبيق معايير السلامة الغذائية والتغذية، والاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية والابتكار والرقمنة، تماشياً مع مبادرات الدولة في عام الاستدامة، وضمن جهود البلدية ومحاور عملها الاستراتيجية في بناء منظومة غذاء مستدامة، تضمن سلامة واستدامة الأنظمة الغذائية، وتجعل من دبي أكثر استدامة كل يوم.

بدورها أكدت الدكتورة شافوندا جايكوبس يونغ وكيل وزارة الزراعة الأمريكية، في كلمتها الرئيسية أهمية العمل التشاركي في التحول نحو النظم المستدامة .

وتحدثت عن التعاون المثمر بين وزارة الزراعة الأمريكية وبلدية دبي والتي تمتد لـ8 سنوات حرصاً منها على تنويع مصادر المعلومات وإيجاد حلول وأفكار مشتركة.

من جانبها استعرضت ممثلة الأمم المتحدة –منظمة الأغذية والزراعة ((الفاو)) الدكتورة ليزلي، جانباً من الجهود التي تبذلها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتحقيق الأمن الغذائي، والقضاء على الجوع، مشيرة إلى أن خطتهم حتى 2030 تتضمن إيجاد نظم غذائية مستدامة وممارسات غذائية مرنة، علاوة على معالجة الفقر والاستفادة من النظم الإيكولوجية.

ويناقش الحدث التقاطعات المهمة بين تغير المناخ وسلامة الأغذية، وكيفية مواجهة التحديات المناخية المؤثرة على الأنظمة الغذائية والأمن الغذائي العالمي، ومناقشة الحلول التي تساعد على تحقيقه. كما سيسلط الضوء على أفضل الممارسات والفحوصات المخبرية، فضلاً عن أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات المستخدمة في هذا المجال الحيوي عالمياً.

نخبة

ويجمع المؤتمر نخبة من الجهات المحلية الإقليمية والعالمية للتباحث في الجوانب المتعلقة بأثر التغير المناخي على الأمن الغذائي واستدامته وسلامة الأغذية، أبرزها، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (ADAFSA)، الهيئة الخليجية للتقييس (GSO)، منظمة الزراعة والأغذية الفاو (FAO)، المبادرة الدولية لسلامة الأغذية (GFSI)، وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، إضافةً إلى الجمعية الدولية لحماية الأغذية (IAFP)، والمفوضية الدولية للمواصفات الميكروبية (ICMSF)، وهيئة الدستور الغذائي (Codex Aalimentarius)، ومختبرات كامبدن (Campden BRI). ويضم المؤتمر 12 جهة راعية و37 عارضاً من مختلف أنحاء العالم.

جلسات

وتستعرض الجهات والخبراء والمختصون أحدث التطورات والأبحاث في مجال سلامة الغذاء والأمن الغذائي، وأفضل الممارسات التي تعزز مفاهيم السلامة الغذائية، وسبل تحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي العالمي. كما ستعقد جلسات حوارية تسلط الضوء على دور دبي كمركز عالمي للتجارة والابتكار .

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