إطلاق «شتاء صندوق الوطن» لطلبة المدارس في 4 إمارات بالدولة

أعلن صندوق الوطن عن إطلاق أنشطة برنامج ((شتاء صندوق الوطن)) في أبوظبي وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وبالتعاون مع هيئات تعليمية ووزارات وهيئات محلية، ويقدم باقة من البرامج المتنوعة للطلبة من 8 – 15 عاماً.

وقال ياسر القرقاوي المدير العام لصندوق الوطن، إن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أكدت أهمية استثمار النجاحات الكبيرة التي حققتها البرامج الصيفية الأخيرة، والذي يأتي ((شـتاء صندوق الوطن)) استكمالاً لها ويستمر لمدة أسبوعين ويركز على محورين رئيسين هما ((قـدوتي))، و((فكرتي)) بهدف المساهمة في بناء أجيال المستقبل المؤمنة بهويتها الوطنية، والقادرة على الإبداع والابتكار والريادة المستدامة وفق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز القدرات والمهارات الإبداعية للنشء.

ولفت القرقاوي إلى أن فعاليات ((شتاء صندوق الوطن)) في أسبوعها الأول يحمل عنوان ((قدوتي)) ويطرح أنشطة وبرامج ولقاءات حوارية ويحفز الأعمال الإبداعية للطلبة، أما الأسبوع الثاني فيركز على موضوعات رئيسية هي ((زايد وقصة اتحاد))، ((ماضي وتراث الإمارات))، ((النخلة رمز وتراث)) و((لغتي هويتي))، ويهدف إلى تعزيز وترسيخ مبادئ الهوية الوطنية بعناصرها المتنوعة، عبر مجموعة الخصائص والصفات والقيم المستمدة من شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والخصائص والصفات المستمدة من شخصية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

الثقافة الإماراتية

وأضاف القرقاوي أن ((شتاء صندوق الوطن)) يشمل أيضاً محاور ((الثقافة الإماراتية)) وما تزخر به من العادات والتقاليد والتراث الإماراتي، والاعتزاز بالدين الحنيف واللغة العربية، وتقوية جسور التواصل مع الآخرين، مع الاعتزاز والفخر بالذات، والسعي والالتزام بالتطور عبر الإنجاز، والثقة بالنفس، والوعي بعناصر القوة الناعمة وتعزيز مكانة الدولة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ثم التركيز على المجتمع الإماراتي من خلال العمل على تقوية أواصر العلاقات الاجتماعية وتنميتها في الأسرة الإماراتية.

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