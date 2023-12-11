افتتاح «معرض الاتحاد» في البرشاء بدبي لدعم التعليم

افتتحت معالي حصة بنت عيسى بو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع، أمس، ((معرض الاتحاد)) لدعم تعليم الأسر المتعففة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بإمارة دبي، وهي: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وجمعية دبي الخيرية، جمارك دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، حيث سيخصص جزء من ريع مبيعات المعرض إلى العملية التعليمية، لتوفير جميع احتياجات الطلاب المسجلين في الجمعية مجاناً، ومساعدة الأسر المتعففة في سبيل تعليم أبنائها، ويختتم المعرض غداً، ويفتح أبوابه للجمهور من الساعة 10 صباحاً حتى 8 مساءً، في قاعة البرشاء التابعة لهيئة تنمية المجتمع في دبي.

وجاء هذا المعرض بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ52، لذلك حمل اسم ((معرض الاتحاد))، وتهدف الشراكة فيه بين الجهات الحكومية إلى خدمة دولة الإمارات وأجندتها الوطنية بشكل عام، وحكومة دبي بشكل خاص، والتي تسعى لتحقيق اقتصاد مستدام وتحقيق نتائج أفضل من خلال المسؤولية المجتمعية، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض العديد من الشركات العالمية والمحلية وأصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة.

وشارك في المعرض 50 محلاً، ممن لديهم العديد من الماركات العالمية، وعدد كبير من الشركات المحلية وأصحاب المشاريع الصغيرة مع تخصيص ركن للأسر المنتجة بالمجان بمشاركة 20 من الأسر المنتجة، إضافة إلى وجود مركز لوتاه التقني لتطوير المنتج وكيفية التسويق والتدريب على المنهجيات الجديدة.

ويعتبر ((معرض الاتحاد)) فرصة ممتازة لتعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي، وتعزيز العمل الخيري في الدولة، وتسعى جمارك دبي من خلال مبادراتها المجتمعية المستدامة مع شركائها الاستراتيجيين تعزيز روح التكافل والتراحم بين مختلف فئات المجتمع، لتجسيد روح الولاء والوحدة والتلاحم بين أبناء دولة الإمارات، ودعم المبادرات الهادفة إلى دعم العملية التعليمية للمساهمة في البناء المجتمعي والخيري لاسيما أن جزءاً من ريع المعرض سيذهب للعملية التعليمية.

جهود

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أهمية توحيد الجهود على مستوى القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي لدعم وتمكين أفراد المجتمع سواء كان ذلك من خلال تعزيز فرصهم التعليمية أو توفير التدريبات والبرامج التأهيلية لمساعدتهم في إنشاء وتسويق مشاريعهم الناشئة.

وأشارت إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص ودوره في توسيع الدعم المادي لأبناء الأسر ذات الدخل المنخفض بما يحسن من فرصهم الاقتصادية في المستقبل ويعزز قدراتهم على تحقيق الاستقلالية المالية، وبينت معاليها أهمية تشجيع الأسر الإماراتية المنتجة ودعمها لتطوير إنتاجها المنزلي وتوسيع حجمه، حيث تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد أهم روافد الاقتصاد المحلي في أكثر اقتصادات العالم استقراراً وعاملاً مهماً لتعزيز الاستقلالية المالية للأفراد والأسر.

وقالت: ((يسعدنا العمل مع جمارك دبي وجميع الشركاء والداعمين لمعرض الاتحاد، هذه الخطوة التي تهدف للتأسيس الأمثل لمرحلة مستقبلية من التمكين المالي والاجتماعي وتسهم في بناء قدرات الأسر وأبنائها لتعزيز جودة حياتهم وتحقيق طموحاتهم المستقبلية)).

شكر

وأعرب الفريق محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن شكره لفريق العمل القائم على تنظيم معرض ((عيد الاتحاد)) الذي شاركت فيه عدد من الأسر المنتجة، واعتبر أن هذا المعرض رمز للتضامن والتعاون القائم بين جميع الفئات في دولتنا الحبيبة.

وقال: ((نحن نعتبر أنفسنا شركاء رئيسيين ومساهمين في كل ما يدعم الأسر الإماراتية ويعزز مجتمعنا الوطني، ولقد كان لنا الشرف أن نشهد تشارك العديد من الأسر المنتجة في هذا المعرض الرائع، حيث قدمت منتجاتها المميزة والمبتكرة، ونطمح ونأمل أن تحتذي الدوائر الحكومية الأخرى حذو هيئة تنمية المجتمع في دعم المشاريع الإماراتية والصغيرة، حيث يمثل هذا الدعم فرصا حقيقية لتحقيق النمو والازدهار وتطوير هذه المشاريع حتى تصبح عالمية المستوى)).

المسؤولية المجتمعية

وقال أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: تحرص دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على تأكيد دورها المجتمعي والمسؤولية المناطة بها لتحقيق مكانة ريادية ونهج إسلامي سمح، من خلال المشاركة في المبادرات المجتمعية في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى الدولة، وفق سياسة وتوجهات القيادة الرشيدة، حيث إن الدور الإنساني للدائرة يعتبر جزءاً أصيلاً من مهام عملها، وفق توجيهات القيادة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأضاف بأن عمل الخير هو سر من أسرار سعادة المجتمعات وديمومة الخير والترقي الحضاري، كما علمنا سموه. وانطلاقاً من هذه الرؤية السامية سنواصل العمل معاً لتطوير المزيد من المبادرات الإنسانية التي تستهدف سعادة كل أفراد المجتمع في كافة المجالات.

وفي ذات السياق قال راشد عبيد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي: تسعى الدائرة من خلال مبادراتها المجتمعية المستدامة مع شركائها الاستراتيجيين تعزيز روح التكافل والتراحم بين مختلف فئات المجتمع، لتجسيد روح الولاء والوحدة والتلاحم بين أبناء دولة الإمارات العربية، ودعم المبادرات الهادفة إلى دعم العملية التعليمية للمساهمة في البناء المجتمعي والخيري لاسيما أن جزءاً من ريع المعرض سيذهب للعملية التعليمية.

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