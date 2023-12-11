وفد من شنغهاي الصينية يزور «مرور دبي» ويبحث تبادل الخبرات والتنسيق المشترك

استقبل العميد محمد علي كرم، مدير إدارة التقنيات المرورية بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وفداً من شنغهاي الصينية برئاسة هان شو، نائب رئيس قسم الشحن للجنة النقل لحكومة شنغهاي.

ورحب كرم بالوفد الضيف، مؤكداً أهمية توطيد علاقات التعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين، كما بحث معه سبل التعاون والتنسيق المشترك، إضافة إلى مناقشة الأمور التي تهم الطرفين.

وقدّم العميد محمد كرم، لمحة عن المهام والواجبات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور في الحفاظ على أمن الطريق، وخفض أعداد الحوادث ووفيات الطريق، وفرض قانون يحافظ على الاستقرار، ويبسط الأمن بين الناس، إضافة إلى الدور الذي تلعبه شرطة دبي في الحفاظ على الأمن والنظام، وما يتوفر لديها من إمكانيات بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية، وتجهيزات وتقنيات حديثة.

وعقب اللقاء اصطحب العميد محمد كرم الوفد الضيف في جولة إلى غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تعرف خلاله إلى أحدث الأنظمة الضبطية الذكية في إدارة حركة السير في الإمارة، من خلال أنظمة الضبط التقني (RMS) التي يمكن من خلالها مراقبة الكفاءة التشغيلية لكافة أنظمة الضبط التقني، كمواقع أجهزة الرادارات ومعدلات ضبطيات الجهاز اليومية، إضافة إلى التعرف إلى حالة الطرق المرورية من حيث الازدحام المروري وكثافة المركبات.

كما اطلع على الكاميرات الضبطية الذكية التي تستخدم في تكييف بعض المخالفات المرورية وضبطها تلقائياً، بحيث تقوم بالتعرف إلى بعض البيانات المدخلة وتحرير المخالفة وإرسالها إلى وحدة التحكم المرورية، وأنظمة ضبط وتتبع المركبات التي تتميز بتتبع أماكن عبور المركبات المطلوبة مرورياً أو جنائياً، والتحري عن المخالفات المرورية، ووقت ارتكابها، وتحديد السائق المخالف، وكذلك معالجة وتحرير مخالفات عدم التزام المركبات بخط السير الإلزامي والدقيق عليها تقنياً من خلال غرفة العمليات.

كما اطلع الوفد الضيف على عملية استلام ومتابعة البلاغات الواردة من الجمهور من قبل العاملين في برنامج كلنا شرطة، وطرق التعامل معها، وتصنيف المخالفات.

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