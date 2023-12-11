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حاكم أم القيوين يطلع على خطط «الشؤون الإسلامية» وأدوارها في الإرشاد والتوجيه

12/11/2023 7:25:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس في الديوان الأميري، الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب. واطلع صاحب السمو حاكم أم القيوين خلال اللقاء، على خطط الهيئة في تأدية أدوارها الهامة في الإرشاد والتوجيه الديني، ونشر الثقافة الإسلامية وإدارة المساجد والاختصاصات كافة التي تدعم تنظيم المجالات الإسلامية وشؤون الوقف، لتعزيز الوعي المجتمعي والقدرة على التعامل مع التحديات المعاصرة.

وتعرف سموه، على أبرز المبادرات والأنشطة التي تنظمها الهيئة على مستوى إمارات الدولة، والجهود التي تبذلها في رعاية المساجد وتحفيظ القرآن الكريم وفي إدارة شؤون الفتاوى.

وأشاد سموه، بإنجازات الهيئة وحرصها على نشر رسالة دولة الإمارات الإنسانية القائمة على التسامح والسلام والتعايش السلمي، وعلى تعزيز رسالتها المجتمعية الهادفة، والارتقاء بخدماتها الذكية لفائدة أبناء الوطن وجميع المقيمين على هذه الأرض.

من جانبه، ثمن الدكتور عمر حبتور الدرعي، دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، لمشاريع الهيئة في إمارة أم القيوين، مؤكداً على أن الهيئة تستلهم استراتيجيتها وخططها المستقبلية من رؤية القيادة الرشيدة، وتبني المبادرات الاستثنائية المبتكرة التي تتماشى مع رؤية حكومة الإمارات.

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