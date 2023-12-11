صقر غباش يبحث التعاون البرلماني مع مجلس الشيوخ في باكستان

عقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، جلسة مباحثات، مع محمد سنجراني، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات.

وجرى خلال جلسة المباحثات، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل التطور الذي تشهده علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان، والتي تحظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين الصديقين، والتأكيد على أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدماً في شتى المجالات.

وأكد الجانبان، أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتمتع بمستوى عالٍ من التقارب، مما يعزز التعاون وتنسيق المواقف المشتركة حيال العديد من القضايا التي باتت تنتشر في دول العالم بوتيرة متسارعة، والتي لها تأثير مباشر على استقرار وتنمية وأمن دول العالم.

حضر اللقاء كل من مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وسمية عبد الله السويدي، وماجد محمد المزروعي، ومروان عبيد المهيري، ومحمد عيسى الكشف، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الصديقة.

وأشار معاليه، إلى أن علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية، بأبعادها المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، تعد نموذجاً رائداً يُحتذى به من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أُسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مما انعكس على حجم التعاون والتنسيق والتفاهم والتناغم الكبير في المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك في جميع المحافل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أشار معاليه، إلى العلاقات الراسخة بين البلدين والشراكات الاستراتيجية والرؤى والأهداف المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بما يحقق تطلعات وآمال البلدين والشعبين الصديقين لمستقبل أكثر نماءً وازدهاراً واستقراراً.

وأكد معاليه، أن مؤتمر الأطراف الذي تستضيفه دولة الإمارات شهد وللمرة الأولى في تاريخ المؤتمرات السابقة، الانتقال إلى الجانب العملي وهذا ما تبين من خلال تفعيل الصندوق العالمي للمناخ لتعويض الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ، وقد أعلنت دولة الإمارات المساهمة فيه بمبلغ 100 مليون دولار، وأيضاً شهد وللمرة الأولى تأسيس صندوق الحلول المناخية - ألتيرا - بقيمة 30 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ، لافتاً إلى أن دولة الإمارات هي من أقل دول العالم تسبباً في الانبعاث الكربوني، لكنها من أكثر دول العالم مساهمة ومساعدة لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

علاقات برلمانية

من جانبه، أكد محمد سنجراني، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية، عمق العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية باكستان ودولة الإمارات، ورغبة مجلس الشيوخ في تطوير العلاقات البرلمانية، لانعكاسها على نمو وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشاد بنجاح استضافة دولة الإمارات لمؤتمر cop28 الحدث الأكبر والأهم على مستوى العالم، مؤكداً على الدور المهم الذي تلعبه دولة الإمارات في مجال التغير المناخي.

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