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2169 متسابقاً ومتسابقة يتنافسون في «رأس الخيمة للقرآن الكريم»

12/11/2023 7:25:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلقت التصفيات التمهيدية في جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، بدورتها الـ 22، في مقر مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، بمنطقة خزام، وتستمر حتى تاريخ 21 ديسمبر الجاري.

وتحظى الدورة الـ 22، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بمشاركة مجتمعية واسعة، وإقبال كبير، شمل 2169 متسابقاً ومتسابقة، منهم 1098 من الذكور، و1071 من الإناث، وشملت جنسيات المشاركين 56 جنسية، لأول مرة في تاريخ الجائزة، مقارنة بالأعوام الماضية.

ويتنافس المشاركون في مسابقات متنوعة، منها مسابقة القرآن الكريم، والمسابقة النسائية، ومسابقة مزامير آل داود، ومسابقة أجمل صوت في الأذان، ومسابقة الأحاديث النبوية الشريفة، وغيرها من المسابقات التي تفتح أبواب التنافس أمام المشاركين، ودعم مواهبهم في حفظ كتاب الله تعالى، وصولاً بهم إلى منصات التتويج.

وأشار أحمد محمد الشحي، مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، إلى الانطلاقة المتميزة للتصفيات التمهيدية، والتي حظيت بالمشاركة الكبيرة من أبناء دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها من كافة الجنسيات والأعمار، مبيناً أن هذه الجائزة تمثل ميداناً تنافسياً خلاقاً، وبيئة داعمة لحافظي القرآن الكريم، وهي تتألق عاماً بعد عام بمسابقاتها المتنوعة، وجودة خدماتها للمتسابقين من كافة شرائح المجتمع.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، أمين عام جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، ورئيس اللجنة العليا المنظمة، أن التصفيات التمهيدية للجائزة انطلقت بكل تألق وتميز.

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