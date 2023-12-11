سلطان القاسمي: دور مهم لعضوية «الوطني الاتحادي» في نقل احتياجات المواطنين

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، في قصر البديع، أعضاء إمارة الشارقة في المجلس الوطني الاتحادي.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالأعضاء المنتخبين والمعينين، مهنئاً إياهم على نيلهم عضوية المجلس الوطني الاتحادي، ومؤكداً على دور العضو في المجلس، وأهمية المشاركة الفاعلة ونقل احتياجات المواطنين، ومناقشة الموضوعات والتشريعات بما ينعكس على خدمة المجتمع وتعزيز استقراره.

وتناول سموه خلال اللقاء أهمية تواجد العضو في الأوساط الاجتماعية، ومشاركة المواطنين في مختلف المناسبات، ومعرفة احتياجاتهم ودراستها وعرضها بالأسلوب الذي يليق بمكانة ودور العضو في المجلس الوطني الاتحادي.

وثمن الأعضاء، توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة المستمرة، ودعمه لكل ما يعزز من المشاركة الإيجابية للمواطنين في اتخاذ القرارات من خلال البرلمانات الحكومية، مشيدين بالمستوى الكبير والمميز للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومهنئين سموه بنجاح العملية الانتخابية للمجلس والتي وصلت فيها نسبة المشاركة في التصويت إلى 87 %.

ويضم المجلس الوطني الاتحادي في عضويته من إمارة الشارقة كلاً من: محمد حسن سليمان الظهوري، ووليد علي بن فلاح المنصوري، والدكتور عدنان حمد محمد الحمادي، ونجلاء علي الغزال الشامسي، وفاطمة علي حميد المهيري، والدكتورة موزة محمد عبدالله الشحي.

علاقات متميزة

من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، الدكتورة فاليري فوغان، الرئيسة التنفيذية للمعهد الملكي البريطاني للعمارة، وذلك في قصر البديع.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالدكتورة فاليري فوغان، مشيراً إلى العلاقات المتميزة للشارقة بمختلف المعاهد المهنية المتخصصة والمؤسسات العلمية والجامعية في بريطانيا، ما أسهم في تطوير العلاقات وتبادل الخبرات في المجالات المتنوعة. وتناول اللقاء، أبرز الأسس العملية لترقية الأداء في المجالات الهندسية للعمارة والتي تسهم في التنمية الحضرية وتطوير الحياة في المدن، والأدوار المهمة التي يقوم بها المتخصصون في المحافظة على المظهر الحضاري إلى جانب المحافظة على التراث المعماري الذي يعد أحد مرتكزات العمل الهندسي في التخطيط العمراني.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء، على الخطط الخاصة بالمعهد الملكي البريطاني للعمارة، وما يعمل عليه لتطوير العاملين في مجال العمارة وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات، إلى جانب الخطط المستقبلية وعلاقات المعهد الخارجية وتعاونه مع العديد من الجهات.

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