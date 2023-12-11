قطاع الإسكان يحافظ على زخم الإنجازات في 2023

واصلت دولة الإمارات، جهود الارتقاء بقطاع إسكان المواطنين، الذي حافظ على زخم الإنجازات في عام 2023، بدعم ومتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة.

وتعمل الإمارات، على تطوير قطاع إسكان المواطنين في مناطق الدولة كافة، وفق استراتيجية طموحة قائمة على الابتكار والتميز في الحلول والخدمات، الأمر الذي أسهم في ارتفاع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى ما يزيد على 90% حتى نهاية 2022، وهي من النسب الأعلى عالمياً.

ويقدر إجمالي المساعدات السكنية، التي قدمتها مختلف الجهات الإسكانية في الدولة حتى عام 2023، بنحو 180 ألف مساعدة سكنية، وبقيمة فاقت 212 مليار درهم.

وشهدت الإمارات خلال العام الجاري الإعلان عن مجموعة من المبادرات، والمشاريع الإسكانية الضخمة على المستويين الاتحادي والمحلي، من شأنها تعزيز منظومة الاستقرار الأسري ورفع مستوى المعيشة، والحياة الكريمة للمواطنين.

زايد للإسكان

وبلغ إجمالي قيمة الحزم الإسكانية، التي قدمها برنامج الشيخ زايد للإسكان لعام 2023 مليارين و899 مليون درهم، واستفاد منها 3764 من أبناء وبنات الإمارات، لتصل نسبة الالتزام بالخطة السنوية المعلن عنها إلى أكثر من 98%.

وأسهم برنامج الشيخ زايد للإسكان، منذ تأسيسه عام 1999، في إصدار أكثر من 62.576 قرار دعم سكني، بقيمة تجاوزت 44 مليار درهم، وتوزعت بين قروض ومنح، وتنوعت ما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، إضافة إلى شراء مسكن جاهز، ومسكن حكومي، والوفاء بقرض، كما قام البرنامج بتسليم أكثر من 44 ألف مسكن منجز للمستفيدين.

وأطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية ((باقة الإسكان))، التي تستهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات، وتقليص زمن رحلة المتعاملين للحصول على الخدمات الإسكانية عبر قناة موحدة، وذلك من خلال الربط مع الجهات المعنية بإصدار الوثائق اللازمة للتقديم على الخدمات الإسكانية، بما يسهم في إسعاد المواطنين.

ميزانية إسكان

واعتمدت إمارة أبوظبي في مايو الماضي، ميزانية إسكان غير مسبوقة بقيمة 85.4 مليار درهم، لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة، ومن المقرر أن توفر هذه المشروعات ما يقارب 76 ألف مسكن وأرض سكنية، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وشهدت إمارة أبوظبي في الشهر ذاته، تدشين توسعة مشروع الفلاح السكني، ضمن مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، الذي يضم 899 فيلا سكنية جديدة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 1.92 مليار درهم.

وفي يونيو الماضي، جرى تدشين مشروع سويحان السكني، الذي يقام ضمن مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، بتكلفة تصل إلى 572.1 مليون درهم، لتوفير 204 فلل سكنية جديدة للمواطنين في منطقة سويحان.

ويضم مشروع سويحان السكني، الذي يمتد على مساحة تتجاوز 80 هكتاراً 204 فلل سكنية، ومسجدين، ومجمعين تجاريين، ومركزاً مجتمعياً، و21 من المسطحات الخضراء والحدائق، إلى جانب تهيئة مساحات أراضٍ لمرافق تجارية ومجتمعية مختلفة.

وفي يوليو الماضي، شهدت إمارة أبوظبي، إطلاق مشروع بلغيلم السكني المتكامل، الذي يقع شمال شرق جزيرة ياس، وبقيمة تطويرية تبلغ 8 مليارات درهم.

وسيوفر المشروع حين الانتهاء منه 1.743 فيلا سكنية، ضمن مجتمع حيوي، يضم مجموعة واسعة من المرافق الخدمية الحديثة، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والرفاه الأسري في الإمارة.

وفي نوفمبر الماضي، تم تدشين مشروع الوثبة السكني، أحد مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، بكلفة تصل إلى 1.1 مليار درهم، لتوفير 347 فيلا سكنية جديدة للمواطنين في منطقة الوثبة.

وأُنشئ المشروع على مساحة 875 ألف متر مربع، ويتضمن إضافة إلى الفلل السكنية، مرافق مجتمعية وخدمية متكاملة، تتكون من 4 مجمعات تجارية، تضم 64 محلاً، و4 مساجد تصل سعتها الإجمالية إلى 1.725 مصلياً، إلى جانب 15 حديقة ومتنزهاً ترفيهياً.

وكانت هيئة أبوظبي للإسكان، قد أعلنت في سبتمبر الماضي، عن مستجدات العمل وحالة المشاريع السكنية التي تطورها في مناطق بني ياس والوثبة والساد والسمحة، وتشمل بناء 5848 فيلا سكنية للمواطنين.

وبالإضافة إلى هذه المشاريع كانت هيئة أبوظبي للإسكان، قد وقعت في مايو الماضي اتفاقية مع شركة كيو القابضة، تتولى بموجبها الشركة تصميم وتنفيذ مشاريع إسكانية جديدة في منطقتي غرب بني ياس والسمحة لصالح الهيئة، تتضمن 1742 فيلا سكنية للمواطنين.

وتزامناً مع عيد الاتحاد الـ 52، اعتمدت إمارة أبوظبي، صرف حزمة ثالثة من المنافع السكنية للمواطنين، بقيمة إجمالية بلغت 7.60 مليارات درهم، استفاد منها 5.685 مواطناً ومواطنة في مختلف أنحاء الإمارة، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة الحزم السكنية المقدَّمة للمواطنين في إمارة أبوظبي خلال عام 2023 إلى 13.44 مليار درهم، استفاد منها 9.292 مواطناً ومواطنة في مختلف مناطق الإمارة.

8500 وحدة سكنية

وبدأت دبي في نهاية فبراير الماضي، بتخصيص 8500 وحدة سكنية للمواطنين في منطقة اليلايس الخامسة، بمساحة 120 مليون قدم مربعة.

وتضمن تخطيط منطقة اليلايس الخامسة، خيارات عدة للوحدات السكنية من أراضٍ سكنية وفلل منفردة وفلل مزدوجة وفلل بنظام الـ((تاون هاوس))، لتلبي احتياجات الأسر، وتوفر لها تجربة معيشية مستدامة.

وكشف اجتماع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، الذي انعقد في 11 يونيو الماضي، عن اعتماد تخصيص 11500 قطعة أرض لإسكان المواطنين في دبي، خلال الفترة الماضية، واعتماد قروض إسكانية لنحو 7 آلاف مستفيد، بقيمة 7 مليارات درهم.

وفي سياق متصل، أنجزت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، في سبتمبر الماضي، مشروع إنشاء 136 فيلا سكنية في منطقة الورقاء الرابعة في دبي، الذي بدأ العمل فيه في مطلع العام 2022، ويمتد على مساحة 728.510 أقدام مربعة.

واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال العام الجاري، دفعتين للمستفيدين من الدعم السكني 2023، شملتا 1050 مستفيداً، بإجمالي 792 مليون درهم، كما اعتمد المجلس قائمتين للإعفاء من سداد القروض السكنية.

وشملت الدفعتان، فئتي القروض والمنح في جميع مدن ومناطق إمارة الشارقة، وتوزعت أغراضها على البناء الجديد، والاستكمال، والإضافة والصيانة، والحصول على مسكن حكومي.

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