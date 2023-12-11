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محمد الشرقي: دور مهم لمراكز البحث العلمي في تعزيز مكانة العلوم والمعارف

12/11/2023 7:25:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور مراكز البحث العلمي في تعزيز مكانة العلوم والمعارف في المجتمعات، مشيراً إلى الاهتمام، الذي توليه حكومة الفجيرة، بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لدعم دور المراكز البحثية ومشاريعها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه مركز الفجيرة للبحوث، واطلاعه على أقسام المركز وآليات عمله ومشاريعه البحثية المتعلقة بالنباتات، وحماية الثروة النباتية، بالإضافة إلى مشروعات عدة مثل دراسة النخيل والنباتات المحلية، والمحافظة على البيئة البحرية، واستعمال الذكاء الاصطناعي في المسوحات الهيدروجيولوجية، وابتكار خوارزميات، لمراقبة آثار التحول المناخي، والحد من انعكاساتها على البيئة.

كما استمع سموه، إلى منجزات المركز في مجال البحوث التطبيقية والابتكار التقني، خاصة في المناطق الصحراوية والاستوائية، واستعمال علوم الجينات للمحافظة على السلالات المحلية. ووجه سموه، بضرورة استمرار التركيز والاهتمام بالجوانب البحثية، التي تأتي في أولويات الفجيرة، وتدعم نموها في جميع القطاعات، وتوظيف أدوات الابتكار والتقنية في تحقيق متطلبات الاستدامة على مستوى الإمارة، والدولة، والعالم، في الحاضر والمستقبل.

رافق سموه الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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