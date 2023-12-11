ذياب بن محمد: «COP28» يسهم بإيجاد حلول عملية لتعزيز العمل المناخي العالمي

زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف ((COP28)).

وتفقد سموه مركز الشباب، ومركز تحول الطاقة، وبيت الاستدامة، حيث اطلع على الحلول العالمية، التي تسهم في الحد من انبعاثات الكربون، وتأثيرها في كوكب الأرض.

وأثنى سموه، على إسهام الحدث في إيجاد حلول عملية، لتعزيز العمل المناخي العالمي، وإتاحة صنع السياسات، التي تقود إلى الاقتصاد المستدام، ما يتماشى مع رؤية عام الاستدامة في دولة الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز