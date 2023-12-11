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آلاف الطلاب يزورون «تيرا» و«المنطقة الخضراء» في «كوب 28»

12/11/2023 7:25:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يواصل إكسبو دبي، استقبال الآلاف من طلبة المدارس يومياً، لتوفير فرص تعليمية جديدة وتنمية مهاراتهم في مجالات الاستدامة والعلوم، على هامش فعاليات ((COP28)).

وتم تقديم سلسلة من الورش التعليمية التفاعلية لهم من خلال جناح ((تيرا))، لاستكشاف أهمية المياه والحفاظ عليها، إضافة إلى كيفية استخدام الروبوتات في فرز وإدارة النفايات بشكل فعال، فضلاً عن اطلاعهم على الابتكارات والحلول البيئية التي تم استعراضها في المنطقة الخضراء.

تنمية مهارات

وأفادت علياء آل علي، نائب رئيس برنامج إكسبو للمدارس في تصريحات لـ((البيان))، بأن فريق برنامج إكسبو يحرص دائماً على تنمية مهارات الطلبة في مختلف المجالات وأبرزها الاستدامة، لذلك انتهز فرصة استضافة الدولة لمؤتمر ((COP28)) لتسليط الضوء على ((تيرا)) المبني المستدام الذي يضم العديد من البرامج التي تعزز الوعي البيئي لمختلف الفئات العمرية.

وأوضحت علياء آل علي، أن القائمين على البرنامج لاحظوا بعد تجربة إكسبو 2020 التي امتدت إلى مدينة إكسبو في استضافة الطلبة وإدراجهم في ورش تفاعلية، أن التعليم خارج الصفوف يعزز سرعة التعلم ويزيد من فعالية الطلبة ويرفع من رغبتهم التعليمية، مفيدة بأن الفريق حرص على التواصل مع المدارس على مستوى الدولة لتشجيع طلابها على المشاركة الفاعلة في الورش والبرامج الذي ينفذها على هامش كوب 28 في جناح ((تيرا))، وفتح المجال لمشاركات الطلاب والاطلاع على أبرز الابتكارات المعروضة في المنطقة الخضراء.

وأضافت أن برنامج إكسبو للمدارس يعمل على تسهيل رحلات الطلبة وتخصيص فرق ميدانية لمرافقة المدارس خلال فترة تواجدهم في تيرا أو في المنطقة الخضراء، وتم مراعاة تصميم برامج تتوافق مع مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى تقديم تجربة تعليمية ثرية تسهم في توعية الشباب بأهمية الاستدامة وتمكينهم من القيام بأدوار نشطة في حماية البيئة.

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