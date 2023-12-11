معرض «17 وجهاً للعمل» يستعرض نماذج نسائية إماراتية ملهمة

سلط معرض الصور ((17 وجهاً للعمل))، الذي نظمه الاتحاد النسائي العام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ((أم الإمارات))، في مؤتمر الأطراف الدولي COP28، الضوء على قصة النجاح الملهمة لدولة الإمارات في تمكين المرأة، وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية.

وأكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن المعرض يعزز دور المرأة ومشاركتها الفاعلة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما يعد تكريماً للشخصيات الـ17 بالتواجد في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه الدولة.

وثمنت جهود هيئة الأمم المتحدة في جنيف والجمعية السويسرية للمرأة والتمكين، وسعيهما لتكريم دور المرأة وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال المشروع الذي يعد واحداً من المبادرات الفنية الاجتماعية الهادفة لرفع مستوى الوعي حول موضوع تمكين المرأة وأهداف التنمية المستدامة الـ17.

وأوضحت أن المشروع يعمل على تنفيذ 17 معرضاً في 17 دولة مختلفة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لـ17 امرأة من كل دولة كانت لهن مساهمات في تنمية المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة كرمز قوي للأمل والمثابرة، وسيتم إعادة تجميع جميع المعارض من الدول الـ17 في معرض كبير واحد في قصر الأمم في جنيف بعد استضافتها في بلدها الأصلي.

من جهتها، أكدت تاتيانا فالوفايا، المديرة العامة للأمم المتحدة في جنيف، أن المعرض الدولي ((17 وجهاً للعمل لـ17 امرأة قيادية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة))، يضم نخبة من الشخصيات النسائية المساهمات في تعزيز حياة أفضل للبشرية، لافتة إلى أن الإمارات هي أول دولة عربية وسادس محطة حول العالم يقام فيها المعرض، بعدما تمت إقامته في كل من أذربيجان، أوزبكستان، البرتغال، جورجيا، وفيتنام، معربة عن سعادتها بإتاحة الفرصة للمعرض بالتواجد في المنطقة الخضراء ضمن مؤتمر الأطراف COP28.

بدورها، أوضحت فاطمة المحرزي، مديرة إدارة الموارد البشرية في الاتحاد النسائي العام، أن المحطة الـ7 القادمة للمعرض ستكون في جنيف، حيث يستهدف زيارة 17 دولة. وأضافت لـ((البيان))، أنّ هذه النسخة التي تستضيفها الإمارات ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، تبرز إسهامات 17 امرأة قيادية إماراتية أسهمن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع الجمعية السويسرية للمرأة والتمكين، ويأتي تنفيذ المبادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام ووزارة الخارجية.

وأشارت إلى أن المعرض يضم 17 صورة للشخصيات النسائية الإماراتية، برزن كقصص ملهمة ومثالاً يحتذى به نظراً لإسهاماتهن المتميزة والمتعددة في مختلف المجالات بما يدعم أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي حددتها الأمم المتحدة.

ومثلت كل شخصية هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، حيث مثلت شيخة ثاني المرر، مدير مشروع في الهلال الأحمر الإماراتي الهدف الأول ((القضاء على الفقر))، حيث يلعب الهلال الأحمر الإماراتي دوراً بارزاً في القضاء على الفقر وتعزيز التعليم وتوفير الرعاية الصحية ومد يد العون للدول المتضررة، من خلال تقديم المساعدات المالية أو الإغاثية أو تقديم البرامج والمشاريع التنموية.

فيما مثلت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات، وأمين عام لجنة نعمة - المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء، الهدف الـ2 ((القضاء التام على الجوع))، حيث تعمل اللجنة على مواجهة تحديات هذه الظاهرة محلياً عالمياً وتكثيف وتوحيد الجهود للقضاء عليها. ومثلت الهدف الـ3 ((الصحة الجيدة والرفاه)) الدكتورة فريدة إسماعيل الحوسني، مدير إدارة الأمراض السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة، والذي يدعم أهداف التنمية المستدامة عن طريق تقديم نظام صحي متطور ومتكامل ومتاح للجميع، يركز على تعزيز جودة الحياة، ويدعم أنماط الحياة الصحية.

تجارب مبهرة

ومثلت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، الهدف الـ4 ((التعليم الجيد))، والتي يطلق عليها ((الطالبة المستدامة))، بتجاربها المبهرة كطالبة ثم أستاذة إضافة إلى عملها في العديد من المبادرات المتعددة المهام.

ومثلت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، الهدف الـ5 ((المساواة بين الجنسين))، حيث يلعب المجلس دوراً كبيراً في تمكين جميع النساء والفتيات في الدولة وحول العالم، خاصة أن التوازن بين الجنسين أمر جوهري وأساسي لتحقيق التنمية والازدهار.

ومثلت الدكتورة مريم الشحي، أستاذ مساعد - البنية التحتية المدنية والهندسة البيئية في جامعة خليفة، الهدف الـ6 ((المياه النظيفة والنظافة الصحية))، حيث ركزت على إيجاد مصادر بديلة للمياه النظيفة، لتعويض محدودية المياه الجوفية والأمطار، عن طريق معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر.

خطوات فعالة

ومثلت المهندسة طيبة الهاشمي، رئيسة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ((أديبك))، والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البحرية، الهدف الـ7 ((طاقة نظيفة وبأسعار معقولة))، والتي اتخذت خطوات فعالة لتوفير طاقة أنظف وبتكلفة مناسبة للجميع، من خلال العديد من الاستثمارات التي تجاوزت أكثر من 40 مليار دولار.

ومثلت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة سابقة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الهدف الـ8 ((العمل اللائق ونمو الاقتصاد))، والتي تعد أول وزيرة تتولى حقيبة الاقتصاد في حكومة دولة الإمارات، ما فتح المجال أمام العديد من النساء لتولي مناصب في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.

ومثلت المهندسة غالية المناعي، رئيسة لجنة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، ومدير إدارة مركز التميز الرقمي في بوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، الهدف الـ9 ((الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية))، حيث تؤمن بأهمية التصنيع المستدام والابتكار. وكانت من ضمن القائمة مريم الحمادي، المدير العام لمؤسسة القلب الكبير، والتي مثلت الهدف الـ10 ((الحد من أوجه عدم المساواة))، حيث ركزت على تحقيق الاستدامة في كل المشاريع الإنسانية والتنموية والحد من أوجه عدم المساواة وترسيخ مبدأ تكافل الفرص وتفعيل دور المرأة الاقتصادي والاجتماعي.

مدن مستدامة

وشملت القائمة أيضاً معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والتي مثلت الهدف الـ11 ((مدن ومجتمعات محلية مستدامة))، الساعي لجعل المدن شاملة للجميع وآمنة ومستدامة بحلول عام 2050.

وتعمل المهندسة عذيبة سعيد القايدي، وكيل مساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، على تحقيق الهدف الـ12 ((الاستهلاك والإنتاج المسؤولان)).

ومثلت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، الهدف الـ13 ((العمل المناخي))، حيث تميزت بعملها في المساواة بين الجنسين من خلال مشاركتها مع مختلف الكيانات والجهات التي تتوافق مع شغفها بالاستدامة.

وتهتم ميثاء محمد بوغنوم الهاملي، رئيس قسم تقييم وصون التنوع البيولوجي البحري، التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة بأبوظبي، بتنفيذ الهدف الـ14 ((الحياة تحت الماء)).

فيما ضمت القائمة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف COP28 ورئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ((IUCN))- العضو المنتدب – هيئة البيئة بأبوظبي، والتي مثلت الهدف الـ15 ((الحياة في البر))، حيث تركز على العمل مع مختلف المجتمعات والعلماء للمساعدة في استعادة الحياة، واحترام الطبيعة والبيئة. وتطبق العميد ركن عفراء سعيد الفلاسي، قائد مدرسة خولة بن الأزور العسكرية، الهدف الـ16 المعني بـ((السلام والعدل والمؤسسات القوية)).

وأسهمت الريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في تحقيق الهدف الـ17 ((عقد الشراكات لتحقيق الأهداف))، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والسياسات وعقد الشراكات، ومن أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة.