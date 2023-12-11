غوتيريش: علينا الارتقاء لمستوى التحدي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الوقت قد حان للمضي قدماً في التفاوض بحسن نية، والارتقاء إلى مستوى التحدي، الذي حددته رئاسة مؤتمر الأطراف ((COP28)).
وأضاف غوتيريش في مؤتمر صحفي على هامش ((COP28)): ((من المقرر أن يختتم مؤتمر الأطراف أعماله اليوم، وحان الوقت لتحقيق أقصى قدر من الطموح، وأقصى قدر من المرونة، ويجب على المفاوضين تجاوز الخطوط الحمراء وتكتيكات التعطيل)).
مرونة
ودعا غوتيريش إلى ضرورة البحث عن حلول وسطية لقضايا المناخ، وقال: ((علينا أن نحقق أقصى قدر من الطموح، وأقصى قدر من المرونة في التعامل مع تحديات تغير المناخ)).
أفضل أمل
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن مؤتمر الأطراف ((COP28)) يمكن أن يظهر أن التعددية تظل أفضل أمل لنا في مواجهة التحديات العالمية.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف لضمان أقصى قدر من الطموح بشأن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحقيق العدالة المناخية.
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