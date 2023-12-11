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غوتيريش: علينا الارتقاء لمستوى التحدي

12/11/2023 7:25:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الوقت قد حان للمضي قدماً في التفاوض بحسن نية، والارتقاء إلى مستوى التحدي، الذي حددته رئاسة مؤتمر الأطراف ((COP28)).

وأضاف غوتيريش في مؤتمر صحفي على هامش ((COP28)): ((من المقرر أن يختتم مؤتمر الأطراف أعماله اليوم، وحان الوقت لتحقيق أقصى قدر من الطموح، وأقصى قدر من المرونة، ويجب على المفاوضين تجاوز الخطوط الحمراء وتكتيكات التعطيل)).

مرونة

ودعا غوتيريش إلى ضرورة البحث عن حلول وسطية لقضايا المناخ، وقال: ((علينا أن نحقق أقصى قدر من الطموح، وأقصى قدر من المرونة في التعامل مع تحديات تغير المناخ)).

أفضل أمل

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن مؤتمر الأطراف ((COP28)) يمكن أن يظهر أن التعددية تظل أفضل أمل لنا في مواجهة التحديات العالمية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف لضمان أقصى قدر من الطموح بشأن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحقيق العدالة المناخية.

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