تخفيض الطموح المناخي سيكلف ملايين الأرواح

قال سايمون ستيل، الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، في مؤتمر خاص بآخر المستجدات حول المفاوضات الجارية في ((COP28)): ((لدى المفاوضين هنا فرصة، لبدء فصل جديد، وأن أعلى طموح مناخي يعني المزيد من الوظائف، واقتصادات أقوى، ونمو اقتصادي أقوى، وتلوث أقل، وصحة أفضل)). وأضاف: ((أمن 8 مليارات شخص هو الذي على المحك، والعلم هو العمود الفقري لاتفاقية باريس، خاصة عندما يتعلق الأمر بأهداف درجة الحرارة العالمية، والحد الأقصى للكوكب وهو 1.5 درجة)).

وأشار إلى أن المزيد من المرونة يسهم في حماية الناس في كل بلد من تداعيات تغير المناخ، التي على أبوابنا جميعاً، مضيفاً ((طاقة آمنة وبأسعار معقولة وآمنة للجميع، من خلال ثورة الطاقة المتجددة، التي لا تترك أي بلد أو مجتمع وراءها))، مؤكداً أهمية التمويل باعتباره الأساس لتوسيع نطاق العمل المناخي على جميع الجبهات.

واعتبر أنه خلال وقت قصير سيتم طرح مسودة جديدة لاتفاق ((COP28))، وسيتم مناقشتها من قبل المشاركين خلال المفاوضات النهائية، لافتاً إلى أن المجالات التي تحتاج إلى التفاوض قد ضاقت بشكل كبير.

وأوضح: نحن الآن هنا لمناقشة مسألتين، الأولى حول مدى طموحنا بشأن التخفيف، والثانية: هل نحن على استعداد لدعم هذا التحول بالوسائل المناسبة، مؤكداً أن أعلى مستويات الطموح ممكنة لكليهما، مشيراً إلى أن التقليص من أحدهما يقلل من قدرتنا على الحصول على أي منهما.

وحث المفاوضين على رفض التدرج، لافتاً إلى أن كل خطوة تخفض أعلى الطموح ستكلف ملايين لا حصر لها من الأرواح في كل بلد الآن، وليس في الدورات الاقتصادية والسياسية المقبلة، التي سيتعامل معها قادة المستقبل.