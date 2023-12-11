منصة تحليل البيانات و«ساس» تكافحان التغيرات المناخية

أوضح سلطان الزيدي، مهندس أول تطوير مشاريع الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء لـ((البيان))، أنهم وخلال فعاليات ((COP28))، يقدمون للزوار والمتخصصين، العديد من مبادرات التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الفضاء، والتي من شأنها أن تسهم بفعالية في الحد من التغيرات المناخية، وذلك من خلال تقنيات الاستشعار عن بُعد، ورصد الأرض، ومراقبة الغازات التي تؤدي للاحتباس الحراري، مشيراً إلى إطلاق المرحلة التشغيلية لمنصة تحليل البيانات الفضائية، واستعراض نتائج التحديات لبرنامج ((ساس)) للتطبيقات الفضائية.

وأوضح أن الوكالة وخلال هذه الفعالية العالمية، تستعرض مبادراتها وجهودها التي تستهدف من خلالها حماية كوكب الأرض والتحديات البيئية التي يتعرض لها، وجهودها لدعم الشركات الناشئة والباحثين والمهتمين بهذا الشأن، وإمدادهم بالمعلومات والتي ستساهم كثيراً في تطوير أعمالهم، مبيناً أن البيانات الدقيقة والمفصلة التي توفرها الوكالة، تساعد العلماء وصانعي السياسات على فهم أفضل للتأثيرات البيئية، وتطوير استراتيجيات مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف منها.

وتطرق إلى ((منصة تحليل البيانات الفضائية))، التي تضم 3 خدمات تشمل: الحصول على الصور الفضائية من خلال التعاون مع وكالات الفضاء العالمية، وعدد من الشركات المتخصصة الرائدة عالمياً، فيما سيتم إتاحة البيانات بشكل مجاني، ولبعض المعلومات التخصصية الأخرى برسوم تنافسية، بالإضافة إلى الحصول على برمجيات وخوارزميات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور الفضائية، إلى جانب منصة تسويق للخدمات والتطبيقات الفضائية.

أقمار اصطناعية

وقال إن الصور الخاصة بالأقمار الاصطناعية التي تلتقطها أقمار الرصد والاستشعار، أصبحت مهمة جداً في مكافحة التغيرات المناخية، حيث توفر بيانات ومعلومات مهمة تساعد مختلف الجهات، سواء أكانت حكومية أم منظمات دولية خاصة، التي تدعم جهود إدارة الكوارث العالمية، فيما يؤكد ذلك التزام الإمارات بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، ورصد تأثير التغيرات المناخية، ومعالجة ما ينجم عنها من تحديات، والتعاون مع المنظمات الدولية لاستخدام البيانات التي يتم جمعها.

وأبان أنه يتم توفير الخرائط حول الأرض والخسائر والأضرار بالاعتماد على بيانات الأقمار الاصطناعية، لتوسيع نطاق تقديم التكنولوجيا والخبرة الفنية للبلدان الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية لمعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ، مثل الفيضانات والجفاف، وذلك بهدف المساهمة في إنشاء أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة للتخفيف من الآثار المحتملة.

وذكر أن منصة تحليل البيانات الفضائية، ستقدم تطوراً تقنياً مهماً في مجال الاستشعار عن بُعد ورصد الأرض، حيث تتميز بقدرتها على توفير الوصول المباشر والسريع إلى بيانات الأقمار الاصطناعية، وستسهم في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية بكفاءة أعلى، مثل مراقبة التغيرات المناخية، إدارة الموارد الطبيعية، والاستجابة للكوارث الطبيعية، من خلال تسهيل التحليلات والتنبؤات المعتمدة على بيانات فضائية دقيقة، لإنشاء أنظمة إنذار مبكر وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة.

وأفاد أن من أهم إيجابيات إطلاق المنصة، دعم الشركات الناشئة الوطنية التي تعمل في تطوير التطبيقات الفضائية، حيث تقدم لهم وكالة الإمارات للفضاء دعماً مهماً لتطوير أعمالهم، وتوفير منصة واسعة تستقطب عدد شركات أكبر، وذلك لدعم قطاع الفضاء في الدولة، وتعزيز الاقتصاد الفضائي الذي تتنامى أعماله ومردوده بشكل كبير.

((ساس))

وتطرق الزيدي، إلى برنامج ((ساس)) للتطبيقات الفضائية، حيث يتضمن العديد من المبادرات والتحديات بما فيها مبادرة الأمن الغذائي، ومراقبة غازات الاحتباس الحراري، والمراقبة البيئية، والبنية التحتية، بما يدعم الممارسات الزراعية أو البيئية ومواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخ.