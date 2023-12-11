محمد الشرفاء: 15 مليار درهم حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء في الإمارات خلال 11 شهراً

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن بلوغ حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة التي تم تسجيلها في الهيئة ما يعادل نحو 15.45 مليار درهم، وذلك خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري.

وقال محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن دولة الإمارات بفضل رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن خلال توجيهات القيادة الرشيدة، تحرص على إرساء مبادئ الاستدامة سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، ويتوافق هذا النهج بشكل وثيق مع مبادرات الهيئة التي أطلقتها خلال العام الجاري عن تنظيم عمليات إصدار الصكوك والسندات الخضراء.

دعم

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، بالتزامن مع فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن مشروع تنظيم الأسهم والسندات والصكوك الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة، يعد داعماً رئيساً للمساهمة في تنفيذ رؤية الحكومة في أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد خلال الـ 10 سنوات المقبلة.

وأوضح أن قرار الهيئة بإعفاء الشركات الراغبة بإدراج سنداتها أو صكوكها الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة في أحد الأسواق المحلية من رسوم التسجيل عن العام 2023، شكل انطلاقة في تنامي الإقبال على إصدار الأسهم والسندات والصكوك الخضراء، حيث بلغ حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة التي تم تسجيلها في الهيئة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر، ما يعادل نحو 15.45 مليار درهم، تضمنت 3 إصدارات لسندات خضراء، و3 إصدارات لصكوك خضراء، وإصداراً لصكوك مرتبطة بالاستدامة.

وأشار إلى أن إصدار الهيئة لقرارها بشأن تنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، أتاح لشركات المساهمة العامة إصدار سندات وصكوك ((خضراء)) يتم استخدام حصيلة الاكتتاب بها بالكامل لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات مستدامة صديقة للبيئة، ويهدف القرار لتسليط الضوء على إبراز الأعمال التي تقوم بها الدولة وفق أجندة واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أكثر من صعيد، لاسيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام.

دعم

من جهتها، قالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن مبادرة السندات والصكوك الخضراء التي أطلقتها الهيئة خطوة إيجابية مهمة وداعمة تسهم في تعزيز ممارسات الدولة في مجال الاستدامة، كما تتماشى أهداف هذه المبادرة مع جدول أعمال مؤتمر COP28 في مجال التمويل للمشروعات التي تسهم في تقليل آثار التغير المناخي وتؤدي للتقليل من انبعاثات الكربون.

وأضافت السويدي، أن مشروع إصدار الأسهم والسندات والصكوك الخضراء أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية، وتستشرف المبادرة المستقبل وتعزز من تنافسية الدولة، ومن المتوقع أن تحدث أثراً كبيراً في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.

وتابعت السويدي: لطالما كانت الإمارات سباقة في سن مشاريع تتوافق مع منهج الاستدامة سعياً منها لاستشراف المستقبل.