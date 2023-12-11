«COP28» ينجح في حشد التزامات رئيسية لمعالجة تداعيات تغير المناخ

شهد يوم ((الغذاء والزراعة والمياه)) في ((COP28)) صدور إعلانات رئيسية للعمل المناخي بشأن الأمن الغذائي والمائي العالمي، وخفض الانبعاثات، وأكدت الدول على تعهدها بتحقيق أهداف إعلان ((COP28)) بشأن النظم الغذائية المرنة مناخياً والزراعة المستدامة والعمل المناخي.

وأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة مسؤولة ملف النظم الغذائية في ((COP28))، أن تحقيق أهداف اتفاق باريس والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، يتطلب معالجة الارتباط بين النظم الغذائية والمائية العالمية، لافتة إلى أنه خلال ((COP28))، تم وضع أسس للعمل تُلزم 152 دولة بالتطوير الشامل لنظمها الغذائية وإدماج تلك الالتزامات في استراتيجياتها المناخية بالتزامن مع ضمان تحسين وحماية سبل عيش المجتمعات التي تعتمد على قطاعات الغذاء والزراعة، ومؤكدة ضرورة الاستفادة من هذه المرحلة الحاسمة من أجل تعزيز التعاون المشترك لبناء منظومة غذاء مستقبلية مستدامة.

مصادقة

واختتم اليوم المخصص للغذاء والزراعة والمياه ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة الذي امتدت فعالياته لأسبوعين، حيث مثلت الإعلانات الصادرة امتداداً للقمة العالمية للعمل المناخي في الأول من ديسمبر، عندما صادقت 134 دولة على إعلان ((COP28)) الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي، وزاد العدد بـ18 دولة إضافية، ليصل إجمالي عدد الموقعين من الدول إلى 152 دولة.

وفي إطار احتواء رئاسة المؤتمر للجميع بشكل تام، شارك في اليوم المخصص للغذاء والزراعة العديد من الأطراف المعنية غير الحكومية، والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة، والمزارعون الذين يعتمدون على النظم الزراعية التقليدية، وصيادو الأسماك، والمجتمعات التي تعمل بشكل أساسي في تطوير النظم الغذائية، وتستخدم ممارسات مستدامة مثل الزراعة الإيكولوجية، والزراعة الحرجية، والزراعة العضوية، والزراعة التقليدية، وإدارة المياه العذبة المحلية، وغيرها، كما استعرض قادة القطاع الخاص أعمالهم في مجالات الابتكار الغذائي، والطبيعة الداعمة للمناخ، والمشتريات.

وشملت الإعلانات الرئيسية بشأن التطوير الشامل النظم الغذائية خلال يوم الغذاء والزراعة: إعلان مبادرة ((الابتكار الزراعي للمناخ))، عن زيادة قدرها 3.4 مليارات دولار في التمويل الإجمالي للنظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً، كما شهدت المبادرة تحقيق 27 قفزة ابتكارية. وقد أصبحت هذه المبادرة التي أطلقتها دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في ((COP26))، أكبر منصة للدعوة والتنسيق لتعزيز الاستثمار المزدوج في مجال المناخ والغذاء.

كما أعلنت عدة جهات خيرية عن تمويل قدره 389 مليون دولار لدعم منتجي الأغذية ومستهلكيها سيسهم التمويل في تحفيز التنفيذ الطموح للأهداف التي اتفق عليها القادة في الإعلان.

التعاون التقني المشترك

وإضافة إلى مساهمة رئاسة ((COP28)) ومجموعة من المنظمات الدولية والحكومات بمبلغ 200 مليون دولار لدعم ((لجنة التعاون الفني))، تعهدت إيطاليا بالتزام إضافي يصل إلى 10.7 ملايين دولار سيتم توفيره على مدار العامين المقبلين، كما أعلنت المملكة المتحدة عن التزام جديد قدره نحو 48 مليون دولار على مدى السنوات الـ5 المقبلة على أن يتم توجيه تدفقاته من خلال الصندوق الاستئماني للنظم الغذائية 2030 التابع للبنك الدولي.

وأكد مانويل أوتيرو، المدير العام لمعهد البلدان الأمريكية للتعاون في الزراعة، أن تعهد ((التعاون التقني المشترك)) يمثل الاستجابة الصحيحة للأزمات متعددة الأوجه التي يواجهها العالم، مشدداً ضرورة تعزيز التعاون وزيادة فعاليته عند اشتداد الأزمات.

وأشار أوتيرو إلى دور النظم الزراعية الغذائية في الأمريكتين في ضمان الأمن الغذائي على مستوى العالم بسبب وفرة الإنتاج وتحقيق المشاركة الفعالة في التجارة العالمية في القارتين، لافتاً إلى أن نجاح النظم الغذائية في أداء دورها يعتمد على سبل تطويرها الذي يجب أن يستند إلى ركائز ثلاث تتضمن؛ أن يكون المزارعون في صميم الجهود المتعلقة بالمناخ، وأن تستند القرارات المناخية إلى الحقائق العلمية، وأن تؤدي الزراعة دوراً رئيسياً في حلول المناخ.

وبدورها، أكدت الدكتورة أغنيس كاليباتا، رئيسة التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا وعضو اللجنة الاستشارية لـ((COP28))، أن القادة الأفارقة المشاركين في ((COP28)) مستعدون لدعم استراتيجيات التطوير الشامل للنظم الغذائية، والعمل المناخي لأن تغير المناخ بات يؤثر بشكل ملموس على القارة الأفريقية بأكملها، مشيرة إلى أن تعزيز التعاون البناء يسهم في تقديم استجابة فاعلة للأولويات التي طرحها القادة الأفارقة في ((قمة المناخ الأفريقية)) و((منتدى النظم الغذائية الأفريقية))، ومشددةً على الحاجة الملحة للاستفادة من الموارد المشتركة والتعلم من الآخرين من أجل تحقيق الرؤية الواضحة ((لإعلان ((COP28)) الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي)).

تطوير النظم الغذائية

وأعلنت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لـ((COP28))، أن أكثر من 200 جهة فاعلة غير حكومية مختلفة من بينها مزارعون، ومدن، وشركات، ومؤسسات تمويل، ومجتمع مدني، ومؤسسات خيرية، وقعوا على ((دعوة للعمل من أجل التطوير الشامل للنظم الغذائية لصالح الإنسان والطبيعة والمناخ))، حيث التزمت الجهات الموقعة باتخاذ عشرة إجراءات ذات أولوية للتطوير الشامل للنظم الغذائية، واتفقوا على وضع مجموعة من الأهداف المحددة زمنياً بحيث تكون شاملة وعالمية بحلول ((COP29)) على أبعد تقدير، كما تضمنت الدعوة للعمل التزامات تدعو إلى تعزيز الدور الرائد للشعوب الأصلية وممارساتهم وخبراتهم المشتركة المتوارثة بين الأجيال.

النظم الغذائية والمناخ

وأعلنت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، عن مبادرة ((التوافق بشأن النظم الغذائية والمناخ)) التي ستدعم الدول في جهودها الرامية إلى إدماج النظم الغذائية والزراعة في خطط عملها المناخية، وبناء الزخم اللازم لتحقيق أهداف (إعلان ((COP28)) الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي)، فيما تدعم المبادرة الأممية مركز تنسيق النظم الغذائية التابعة للأمم المتحدة ورئاسة ((COP28)) من خلال شراكة استراتيجية بين الجانبين.