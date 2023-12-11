المؤتمر منصة لوضع خارطة طريق لإنقاذ الأرض

أكد خافيير كافادا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ((ميتسوبيشي باور)) في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن العالم بحاجة إلى مشاهدة تقدم على نطاق أوسع بكثير في تحقيق انخفاض كبير في الانبعاثات الكربونية، وتجنب آثار التغير المناخي الخطيرة، لافتاً إلى أن مؤتمر الأطراف ((COP28)) يوفر المنصة الملائمة التي تتيح أمام أصحاب المصلحة والحكومات والمنظمين والقطاعات المالية والجهات الفاعلة في مجال الطاقة فرصة للتعهد في هذه السياسات والاستراتيجيات، ووضع خارطة طريق واضحة حول كيفية تحويل هذه الطموحات إلى أفعال على أرض الواقع.

وأضاف: يحتاج نجاح خطط تحول الطاقة إلى تمكين الابتكار والتكنولوجيا والتعاون ووضع السياسات اللازمة لدعم إزالة الكربون من البنية التحتية الحالية، وإنشاء سلسلة القيم لضمان توفير طاقة كهربائية نظيفة وموثوقة وفي متناول الجميع.

الهيدروجين الأخضر

وقال: خلال السنوات المقبلة، سيكون هناك تزايداً ملحوظاً في استخدام الهيدروجين، لتوليد الطاقة النظيفة على نطاق واسع، بهدف تلبية الارتفاع في الطلب على الكهرباء، ولاستخدامها في القطاع الصناعي كونها من القطاعات الأكثر تسبباً بالانبعاثات الكربونية، مبيناً أن جدول أعمال رئاسة مؤتمر الأطراف ((COP28)) نص على أنه من أجل الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، نحتاج إلى مضاعفة أهداف إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة. ولنحقق ذلك يجب علينا خفض الانبعاثات بنسبة 43 % بحلول عام 2030 لحصر ارتفاع الحرارة عند 1,5 درجة مئوية.

حل أساسي

وأضاف: يعد الهيدروجين حلاً أساسياً لدعم إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة، مثل الصلب والألمنيوم، الأمر الذي يعود بالفائدة على البيئة، ويتيح فرصاً للنمو الاقتصادي. وفي هذا الإطار، تسهم توربينات غازية تعمل بالهيدروجين في توليد الطاقة النظيفة بما يمكن من التوسع في نطاق استخدام الهيدروجين.

وتابع: هناك تطبيقات لذلك على مستوى المنطقة فتستخدم شركة ألمنيوم البحرين، التي تمتلك أكبر مصهر للألمنيوم خارج الصين، توربين غاز مجهز للعمل بوقود الهيدروجين بقدرة إنتاجية تبلغ 680.9 ميغاوات من الطاقة لدعم عملياتها في توفير طاقة موثوقة لتشغيل المصهر، مع تخفيض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتستطيع التوربينات الغازية من طراز JAC لدينا العمل وفق مزيج من الوقود يصل إلى 30 % من الهيدروجين و70 % بالغاز الطبيعي حالياً، وسترفع تلك النسبة إلى 100 % من الهيدروجين في المستقبل القريب، وفي مجال محطات الكهرباء تم اختيار هذه التوربينات لتشغيل محطة الفجيرة F3 لتوليد الطاقة في دولة الإمارات العاملة بالغاز بقدرة 2400 ميغاوات، وهي أكبر محطة تعمل بالدورة المركبة وأكثرها كفاءة على مستوى المنطقة.

الطاقة المتجددة

وأوضح أن هناك تأكيداً على تسريع اعتماد الطاقة المتجددة مع التركيز على التخلص التدريجي من انبعاثات الوقود الأحفوري. وخلال مؤتمر الأطراف شهدنا التوسع السريع والواضح في خيارات توليد الطاقة الخالية من الكربون والقابلة للتطبيق بكلفة معقولة، مثل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، لإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات فيها، والتي لم تتم معالجتها حتى وقتنا هذا.

ويتمتع الهيدروجين بالقدرة على تقليل ما يصل إلى 60 ـ 80 طناً مترياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، وفقاً لتقرير صادر عن مجلس الهيدروجين العالمي (GHC). ولكن تحقيق ذلك يتطلب تسريعاً. ووفقاً لمجلس الهيدروجين العالمي، فإن نشر 75 طناً مترياً من الهيدروجين النظيف شيء أساسي لتحقيق ذلك بحلول عام 2030. كما شهدنا خلال الأيام الماضية قامت 39 دولة بتوقيع على إعلان النوايا بشأن التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين لمتابعة الاعتراف المتبادل بخطط اعتماد الهيدروجين.

تقديرات

وقال خافيير كافادا: تشير التقديرات إلى حاجة العالم لاستثمارات تتراوح بين 4 و7 تريليونات دولار أمريكي سنوياً لتسهيل تحول الطاقة والإبقاء على ارتفاع معدل درجة الحرارة العالمي عند 1.5 درجة مئوية، إلا أن الاستثمارات العالمية الحالية أقل من 2 تريليون دولار أمريكي، وخلال مؤتمر الأطراف ((COP28)) تركزت الحوارات الرئيسية على مواضيع التحول في تمويل العمل من أجل المناخ والتركيز على تعزيز التعاون بين شمال العالم وجنوبه. يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تسهم بدور رئيسي في دعم المشاريع التي تركز على تعزيز كفاءة الطاقة، وفي وضع الأساس لإطار مالي جديد من شأنه فتح أبواب الفرص أمام تمكين العمل المناخي في المستقبل.