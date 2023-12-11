تدشين أول مستشفى متنقل يعمل بالطاقة الشمسية في أبوظبي

دشّن الملتقى الوطني للفرق الإماراتية الطبية التطوعية الاحتياطية المساندة الذي يعقد في أبوظبي، أول مستشفى ميداني متنقل مستدام يعمل بالطاقة الشمسية، في بادرة مبتكرة وغير مسبوقة على مستوى العالم، وذلك بمبادرة من برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية ((جاهزية)) والمركز الأوروبي لطب الكوارث ومركز أبوظبي لطب الكوارث.

ويأتي التدشين التجريبي للمستشفى المستدام تزامناً مع مؤتمر ((COP28)) لإيجاد حلول نظيفة للمشاكل الصحية من خلال ابتكار وتصميم مستشفيات ميدانية متنقلة نظيفة خضراء تعمل بالطاقة الشمسية وتقدم خدماتها الصحية والتوعوية والتدريبية في مختلف دول العالم.

تشغيل تدريجي

ويتضمن المستشفى الذي تبلغ سعته 200 سرير، ويتم تشغيله بشكل تدريجي، أقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والنساء، والتخدير وعناية حثيثة للأطفال والبالغين، وعيادات في تخصصات الباطنية والقلب، والأسنان وعيادة نفسية، وطب العائلة، إضافة إلى خدمات الأشعة المقطعية، ومختبر وصيدلية والخدمات الطبية المساند، والتي تعمل بالطاقة الشمسية في بادرة مبتكرة في مجال مشاريع الطاقة النظيفة الصحية.

اضافة مبتكرة

وأكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس أطباء الإمارات، الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية ((جاهزية))، أن ملتقى الفرق الإماراتية الطبية الاحتياطية المساندة في دورته الحالية، والذي دشن أول مستشفى ميداني متنقل، يشكل إضافة مبتكرة وغير مسبوقة لمبادرات الإمارات في مجال الطاقة النظيفة، والذي سيقدم نقلة نوعية في مجال الخدمات الصحية والتدريبية والبحث العلمي، مشيراً إلى أنه سيتم تدريب العاملين الصحيين من خط الدفاع الأول على إدارة وتشغيل المستشفيات الميدانية المستدامة بأشرف برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية ((جاهزية)).

تشغيل محلي

وأوضح أن المرحلة التجريبية لتشغيل المستشفى الإماراتي الميداني المتنقل المستدام سيبدأ محلياً في مختلف إمارات الدولة بهدف تدريب وبناء قدرات الكوادر الطبية في مجال الطب الميداني والمجتمعي في مختلف التخصصات وتمكينهم من خدمة المجتمع ورد الجميل للوطن.

وأشار إلى أن الملتقى شهد تنظيم محاضرات ميدانية في المستشفى، وقدم بيئة خصبة لتبني المبادرات في مجال الابتكار الطبي والتدريب التخصصي والتطوع الصحي ونجح في السنوات الماضية بمبادرة من برنامج جاهزية في استقطاب وبناء قدرات وتمكين 5 آلاف من العاملين الطبيين في مستشفيات الدولة من خط الدفاع الأول بالمعرفة والمهارة العملية والميدانية وفق منهج موحد ومعتمد دولياً لزيادة جاهزيتها للاستجابة الطبية المجتمعية في الحالات غير الطارئة والإنسانية وفي حالات الطوارئ.