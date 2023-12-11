مفاوضات «COP28» النهائية اليوم والعالم ينتظر نتائج حاسمة

أكد معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف ((COP28)) أن التفكير بطريقة مختلفة ومبتكرة وتبني النهج المرن أثبتا نجاحهما، وعلينا العمل معاً بسرعة وذكاء للمحافظة على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

وقال خلال اجتماعه بممثلي الدول الأطراف: ((لدينا نص تفاوضي وعلينا الاتفاق للتوصل إلى نص نهائي، وقت المناقشات يقترب من نهايته والفرصة المناسبة لاتخاذ القرار الآن)).

وأضاف رئيس ((COP28)): خلال مجلس صناع التغيير سمعت لغة حوار مختلفة ومبشرة ولمست توفر روح عمل جديدة تغمرها الإيجابية، ومستوى متقدماً من الالتزام وطاقة جديدة، وشعوراً حافلاً بالعزم والإصرار وحراكاً وتفاعلاً طموحاً جريئاً.

وتابع: لا يزال يتعين علينا معالجة العديد من الثغرات وليس أمامنا وقت كافٍ لتحقيق ذلك. علينا أن نحقق نتيجة تحترم العلم وتحافظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية استجابة للحصيلة العالمية.

خطوة تاريخية

وقال رئيس ((COP28)) مخاطباً ممثلي الدول الأطراف: عندما وقفت هنا أمامكم كرئيس منتخب حديثاً، طلبت منكم أن تتعاملوا مع هذه الدورة من مؤتمر الأطراف بذهنية مختلفة وأن تتحلوا بالمرونة، وقدمت مثالاً عملياً على هذا النهج من خلال اتخاذ الخطوة التاريخية المتمثلة في تفعيل الصندوق العالمي للمناخ في اليوم الأول.

وأكد رئيس مؤتمر الأطراف ((COP28)) أن لدينا الفرصة لاتخاذ خطوة تاريخية نرسل من خلالها إشارة إلى العالم مفادها أن التعددية والعمل المشترك نهجٌ ناجح، وأن الجهود التي نقوم بها تتماشى مع النتائج العلمية ويمكنها أن تسهم في الحد من الأخطار التي تواجهها الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

ودعا رئيس ((COP28)) إلى تركيز جميع الأطراف على حل أصعب القضايا المتبقية وإظهار قدر أكبر من المرونة للوصول إلى الاتفاق المنشود قائلاً: العالم يراقب وعلينا الوصول لاتفاق عادل ومنصف، لقد أحرزنا تقدماً ولكن لا يزال أمامكم الكثير للقيام به وهدفنا واضح والمطلوب منكم تحقيق كافة الطموحات في جميع البنود بما في ذلك ملف الوقود الأحفوري، وأنا دائماً معكم وصولاً لتحقيق هذا الهدف.

وكانت رئاسة ((COP28)) واضحة منذ البداية بشأن الطموح الذي تسعى للوصول إليه وقد صاغته في مسودة البيان الختامي الذي يشكل تقدماً جوهرياً ملموساً وخطوة كبيرة للعمل المناخي والدور الآن على الأطراف لتكمل المهمة ونثق بقدرتهم على التوافق والتوصل إلى القرار المناسب من أجل مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض.

اتفاق

وانطلقت أمس المفاوضات النهائية لمؤتمر الأطراف ((COP28)) في مدينة إكسبو دبي، بمشاركة كافة الأطراف المعنية وتستمر حتى يوم غد، للوصول إلى اتفاق عادل ومنصف للحد من تداعيات تغير المناخ والحفاظ على كوكب الأرض.

ويعقب عمليات التفاوض بين ممثلي الدول الأطراف ترقباً عالمياً للحلول العملية المقدمة وإعلان النتائج والقرارات النهائية لمؤتمر الأطراف ((COP28))، وذلك بعد موافقة جميع الأطراف.

وبذلت دولة الإمارات جهوداً كبيرة لتسهيل عملية التفاوض والتي وصلت للمرحلة النهائية والحاسمة، فيما ينتظر العالم نتائج حاسمة تحقق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والعمل المناخي.

ويقدم ((COP28)) فرصة استثنائية لتحقيق نتيجة تستند للنتائج العلمية الهادفة إلى ضرورة الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية استجابة للحصيلة العالمية واتفاق باريس.

وتستهدف رئاسة ((COP28)) وصول ممثلي الدول الأطراف لأفكار تعزز كيفية معالجة الفجوة بين التمويل والتكيف والعمل، إضافة إلى تسريع عملية التخفيف بشكل كبير مع معالجة قضايا الانتقال المنظّم والمسؤول والمنطقي والتدريجي والعادل في قطاع الطاقة.

وتعمل رئاسة ((COP28)) مع مفاوضي الأطراف كافة بروح المسؤولية والشراكة والوحدة من أجل احتواء الجميع لتقديم استجابة ملموسة وفاعلة للحصيلة العالمية، وتحقيق مزيد من الإنجازات لحماية البشرية وكوكب الأرض.

وعملت رئاسة مؤتمر الأطراف، منذ البداية على صياغة أجندة عمل قوية مقترنة بأقصى قدر من الطموح بشأن النتائج التي تم التفاوض عليها. ودعت رئاسة الؤتمر، ممثلة بمعالي سلطان الجابر، رؤساء الوفود إلى اجتماع غير تقليدي بصيغة ((المجلس)) وأسماه مجلس صناع التغيير، كما دعت الرئاسة الوفود إلى التفكير بعيداً عن النصوص مسبقة التحضير والتركيز على تحقيق المصلحة العامة لشعوب العالم في كل مكان.

توافق

وأكدت رئاسة ((COP28)) لممثلي الدول الأطراف ضرورة التوافق فيما يتعلق بالوقود الأحفوري بما يشمل الفحم بمشاركة جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف بشكل بناء والتحلي بالمرونة والتصرف بعزم وإيجاد أرضية مشتركة.

وعملت رئاسة ((COP28)) بشفافية وشمولية مع جميع الأطراف والمراقبين للبناء على الزخم والتوجيه الذي حدده القادة لتحقيق نتائج عملية وملموسة في الإمارات، بما يعكس الوحدة المتعددة الأطراف المطلوبة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض.