تباين أداء الأسهم في أولى جلسات الأسبوع

تباين أداء أسواق المال المحلية في أولى جلسات الأسبوع، حيث استقر مؤشر سوق دبي المالي عند 3934 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.43%، فيما عاود مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية النشاط، ويرتفع بنسبة 0.117%، ليصل إلى 9411 نقطة.

استقطبت الأسهم سيولة تخطت حاجز 1.1 مليار درهم، موزعة بواقع 983 مليون درهم في سوق أبوظبي، وحوالي 145.7 مليون درهم في سوق دبي.

وشهدت الأسهم إجمالي صفقات قاربت 19.8 ألف صفقة في كلا من السوقين أيضاً، وبلغت صفقات سوق دبي 6996 ألف صفقة، فيما حققت الأسهم في سوق أبوظبي قرابة 12.8 ألف صفقة.

وحقق سهم ((الإمارات ريم للاستثمار))، صدارة ارتفاعات سوق دبي المالي، بنمو 6.6%، تلاه سهم ((أرامكس)) بنسبة 5.10%، فيما زاد سهم ((تكافل الإمارات)) بنسبة 4.20%، وسهم ((بنك المشرق)) 2.4%، سهم بنك دبي التجاري بنسبة 2.06%، بينما تراجع سعر سهم شركة ((الاستشارات المالية)) 9.7%، و((أمان)) أيضاً بنسبة 4.9%، ثم سهم ((تبريد)) بنسبة 3.2%، تلاهم سهم ((تاكسي دبي)) بنسبة بلغت 3.18%، و((ديوا)) 2.7%.

وظلت الشركات المالية في صدارة ارتفاعات سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تصدر سهم ((الاتحاد للتأمين)) بنسبة نمو بلغت 15%، ثم سهم ((رأس الخيمة للأسمنت)) بنسبة 7.5%، تلاه سهم ((إيزي ليس)) بنسبة 6.1%، بينما حقق سهم ((الإمارات لقيادة السيارات)) نسبة 4.12%. أما على صعيد الانخفاض، فكان سهم ((حياة للتأمين)) الأكثر تراجعاً في سوق أبوظبي بنسبة 6.15%، تلاه سهم ((اي دي سي كوربوريشن)) بنسبة 6.12%، ثم سهم ((طيرات أبوظبي)) بنسبة 6.02%، وسهم ((الشارقة للأسمنت)) بنسبة 5.8%.

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