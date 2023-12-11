مشاركون من 140 دولة في معرض IPS للعقار 2024 بدبي

يستعدّ معرض (IPS) للعقار، لتنظيم فعاليات دورته العشرين لعام 2024، بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الفترة من 27 لغاية 29 فبراير 2024، في مركز دبي التجاري العالمي. ويعدّ المعرض منصّة استثنائيّة لعرض العقارات في الشرق الأوسط أمام الأسواق المحلية والعالمية. ويستقطب المعرض عارضين من أكثر من 140 دولة حول العالم، إلى جانب الإمارات، أبرزها المملكة المتحدة وتركيا والهند وباكستان والسعودية وقطر وعمان ومصر.

وتواصل دبي تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمارات العقارية، وبحسب الخبراء، يشهد سوق العقارات في دبي نمواً متزايداً منذ بداية عام 2023، ومن المتوقع أن يستمر هذه النمو خلال 2024. وبالتزامن مع هذا النمو المستدام، من المقرر أن يسلط معرض IPS للعقار 2024، الضوء على ازدهار القطاع العقاري في إمارة دبي، من خلال استعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها القطاع، ومجال الإنشاءات في الدولة، أمام الزوار والمشاركين، لرفع وتعزيز مستقبل القطاع العقاري، باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني.

ويُعزى النشاط المستمرّ بالقطاع العقاري في دبي، إلى العديد من المحركات الرئيسة التي من المتوقع أن تعيد تشكيل السوق العقارية خلال عام 2024. وتواصل الإمارة النابضة بالحياة، نجاحها المستمر لاستقطاب المستثمرين الأجانب، بفضل اقتصادها القوي، وبيئتها السياسية المستقرة، والآفاق الاستثمارية الجاذبة التي توفرها. فضلاً عن النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات المقبلة، والذي سيسهم في تعزيز منظومة دبي العقارية، وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.

نمو مستدام

وأكّد سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنّ الإمارة تعد واحدة من أسرع المدن العالميّة على صعيد النمو المستدام للقطاع العقاري، وذلك نتاج جهود وتوجيهات حكيمة للقيادة الرشيدة، وتطلعاتها الطموحة نحو المستقبل.

وقال بن مجرن: ((شهدنا في السنوات الأخيرة، تحقيق نتائج استثنائيّة على صعيد جذب واستقطاب الاستثمارات العقاريّة، وكذلك في أعداد وحجم التصرفات عُموماً، ولم يكن ذلك ليتحقّق، لولا الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالقطاع العقاري، لترسيخ مكانته وجهة عالميّة تُنافس أكبر المدن العالميّة. لقد كانت دبي سبّاقة في تبنّي العديد من التقنيات المبتكرة، وتوظيفها لخدمة القطاع العقاري، وتوفير الخدمات الاستباقيّة التي تُعزّز الريادة، وتضمن الحوكمة الفعّالة للقطاع، وسنحرص في أراضي دبي، بالتعاون مع شركائنا، على مُواصلة هذا النهج، لتحقيق المزيد من النجاحات والاستدامة في سوق العقارات)).

وجهة مفضلة

وبدوره، أكد داوود الشيزاوي رئيس معرض العقارات الدولي، على المكانة المتميزة لإمارة دبي في عالم العقارات الدولي، والتي باتت الوجهة المفضلة لكافة المستثمرين والمشترين من جميع أنحاء العالم، نظراً لما تتمتع به إمارة دبي من سهولة الإجراءات، وقوة التشريعات التي تحمي المستثمرين، والتسهيلات غير المسبوقة المقدمة، وسن القوانين الاستشرافية، مثل قانون صناديق الاستثمار العقاري الذي تم إقراره في عام 2022، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي. ونحرص في معرض IPS على توفير منصة مثالية للتواصل مع مجتمع المستثمرين العقاريين والمتعاملين وأصحاب المصلحة، لترسيخ ثقتهم بالقطاع العقاري في دبي.

مكانة عالمية

وشهدت أسعار العقارات السكنية في دبي، ارتفاعاً بنسبة 5.6 % خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك وفق بيانات من نايت فرانك، وهو ما يمثل الربع التاسع على التوالي لنمو الأسعار، والذي أدى بدوره إلى دفع قيمة العقارات نحو زيادة ملحوظة، بنسبة 20 % مقارنة بالربع الأول 2020. ما يرسخ مكانة السوق العقارية في إمارة دبي على الساحة العالمية، كنقطة جذب للمستثمرين العقاريين، وتوفير عوائد مجزية، وفرص لتنويع المحافظ الاستثمارية. كما تشهد دبي ارتفاع الطلب على العقارات المستأجرة من قبل الأجانب ومحترفي الأعمال، على حدٍ سواء. ووفقاً للنتائج الأخيرة لتقرير سوق العقارات الصادر عن شركة استيكو، استمر متوسط أسعار إيجار الشقق والفلل في تسجيل نمو قوي خلال الربع الأول 2023، مع زيادات ربع سنوية بلغت نسبتها 4 % و7 % على التوالي.

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