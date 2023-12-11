«إيجل هيلز» تتعاون مع «برود» لبناء أول مشروع سكني بدون مواد خرسانية في أبوظبي

أبرمت ((إيجل هيلز)) اتفاقية تعاون مع شركة ((برود)) (Broad) الصينية، لإدخال تقنية ((هولون)) منخفضة الكربون للبناء إلى الإمارات، حيث يتم استخدام هياكل غير خرسانية والاستغناء عن مواد البناء التقليدية في إنشاء المباني.

وقع الاتفاقية محمد العبار مؤسس ورئيس مجلس إدارة ((إيجل هيلز)) مع زنج يو رئيس شركة برود الصينية، بحضور تشانغ ييمينغ سفير الصين بالإمارات.

وأكد محمد العبار أن الاتفاقية تعكس التزامنا في مجال الاستدامة والوعي البيئي بما يتماشى مع الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة في القطاع العقاري. وأوضح أن الاتفاقية باكورة إنشاء أول مبنى بهذه التكنولوجيا في أبوظبي عبر إنشاء برج سكني سيتم البدء فيه خلال 6 أشهر وإنجازه في أقل من 6 أشهر. وأشار العبار إلى أن الإمارات اتخذت عدة خطوات فاعلة في هذا المجال، حيث احتلت الإمارات المرتبة 14 عالمياً من حيث عدد المباني المستدامة، حيث بلغ عدد المباني الخضراء فيها أكثر من 900 مبنى.

15 طابقاً

وأكد العبار – في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر- أن المبنى سيتكلف 100 مليون درهم، ويتكون من 15 طابقاً. وأوضح أنه تتم المفاضلة بين 3 أو 4 مواقع وسيتم الاتفاق مع البلدية حول مساحة المبنى الكلية والإعلان عن ذلك خلال شهرين. وأضاف أن حوائط المبنى تأتي من الشركة بالخارج ويتم تركيبها بالإمارات، مشيراً إلى أنه في المستقبل سيتم إنشاء مصنع في الإمارات لتصنيع حوائط المباني بتقنية ((هولون)) منخفضة الكربون.

وحول مستقبل العقارات في الإمارات، أكد العبار أن القطاع العقاري في الإمارات في وضع جيد، فلدينا سياسات حكومية مميزة إلى جانب أن النمو الاقتصادي جيد.

وشدد على أن شركات المقاولات مطالبة بتوفير حلول جديدة، لأنه خلال 10 سنوات ستكون هناك قوانين جديدة في العالم بخصوص المباني تراعي البيئة ولا بدّ أن نواكب ذلك. وأشار العبار إلى أن برج خليفة وضعنا في الاعتبار عند إنشائه موضوع الاستدامة وأن يكون صديقاً للبيئة، وكثيرون لا يعرفون أنه يتم يومياً تجميع المياه التي تتكون على برج خليفة وجدرانه من الرطوبة ويتم تخزينها واستغلالها في الزراعة، وكذلك لدينا إنتاج طاقة من المباني حول البرج تساعد في توفير الطاقة في البرج نفسه، هذه تكنولوجيا استخدمناها قبل 15 عاماً، لكن التكنولوجيا اختلفت اليوم وتقدمت.

توفير

وحول طبيعة المباني الجديدة قال العبار: اتفقنا على إنشاء أول مبنى يمكن إعادة استخدامه بالكامل بنسبة 100 %، حيث يوفر 90 % في الطاقة، ويحسّن نوعية الهواء بنسبة 100 %، فلا يوجد غبار في هذه المباني، ولا يوجد استخدام للخرسانة ولا الإسمنت نهائياً، ويمكن أن يتم تشييد مبنى بارتفاع ما بين 15 إلى 30 طابقاً وكلما زاد عدد الطوابق كانت التكلفة أقل. وأشار إلى أن التكنولوجيا الجديدة لتصنيع الحوائط يتم تنفيذها من خلال الروبوتات مثل صناعة السيارات، وهذا يعني أن الأخطاء قليلة، ولا يوجد تلوث، ومع الوقت سيصبح البناء أسرع وأقل في التكاليف.

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