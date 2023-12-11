«تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية» تفوز بجائزة أفضل تواصل رقمي في الشرق الأوسط

فازت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بجائزة أفضل تواصل رقمي على مستوى الشرق الأوسط، وذلك ضمن جوائز ((تيليكوم ريفيو)) السنوية، وتم تسليم الجائزة في ختام الدورة السابعة عشرة من قمة قادة قطاع الاتصالات التي عُقدت في فندق لو ميريديان بدبي بحضور ممثلين من الاتحاد الدولي للاتصالات، وعدد من الخبراء والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين من قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحكومات الرقمية، وقادة الصناعة.

وحصدت الهيئة هذه الجائزة تكريماً لبرنامجها في التواصل والتوعية عبر كل القنوات المتاحة وبالأخص القنوات الرقمية، ولدورها الفاعل في التفاعل مع الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمجتمع ككل عبر منصاتها الرقمية في إطار خطة شاملة مصممة للوصول إلى كافة شرائح المجتمع والشركاء على المستويين المحلي والإقليمي.

وقال محمد الكتبي، نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة: الأهمية الاستراتيجية لرسالة الهيئة، وتأثيرها الحاسم في مسيرة التحول الرقمي وصنع المستقبل تفرض أعلى درجات التواصل والتفاعل مع المجتمع بأفراده وقطاعاته المختلفة، وهذا يتطلب رؤية شمولية تأخذ في الاعتبار أسلوب الحياة الرقمي السائد في دولة الإمارات وما يتبع ذلك من اختيار القنوات الملائمة لكل شريحة مجتمعية. وقد نجحت استراتيجية الاتصال المؤسسي في أن تكون رديفاً فاعلاً للهيئة في دوريها التنظيمي والتمكيني، وكانت التوعية جزءاً مهماً من عملية نشر الثقافة الرقمية، وتشجيع الناس على تبني الحلول الرقمية.

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