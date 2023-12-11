ثاني الزيودي: 567 مليار درهم قيمة صادرات الخدمات الإماراتية

نظم المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ورشة عمل وطنية مكثفة حول إحصاءات تجارة الخدمات، بالتعاون مع خبراء من منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. حضر الورشة خبراء ومتخصصون بالحسابات القومية وإحصاءات التجارة من الجهات الحكومية في الدولة، من ضمنها وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وأحصائيون واقتصاديون من المراكز الإحصائية المحلية في الإمارات.

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات تواصل بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تعزيز مكانتها الدولية في تجارة الخدمات، حيث حلت في المرتبة الـ 12 كأكبر مصدّر للخدمات في العالم خلال 2022 وفقاً لمنظمة التجارة العالمية، فيما وصلت قيمة صادرات الخدمات الإماراتية إلى 567 مليار درهم، ما يعادل 155 مليار دولار، حسب تقرير ((الملامح التجارية)) الصادر عن المنظمة في أكتوبر الماضي، الذي يوفر بيانات رئيسية عن تجارة البضائع والتجارة في الخدمات التجارية لـ 197 دولة حول العالم.

وقال، إن الإمارات تمكنت من الارتقاء 5 مراكز خلال عام 2022، حيث كانت في المركز الـ17 في عام 2021، وبالنسبة للواردات من الخدمات فقد حافظت الدولة على المرتبة الـ 19 في عامي 2022 و2021، وبقيمة إجمالية لتجارة الخدمات وصلت إلى 250 مليار دولار (930 مليار درهم)، والتي تشكل ما نسبته 29 % من تجارة الإمارات من السلع غير النفطية والخدمات، موزعة كالتالي: صادرات خدمات بقيمة 155 مليار دولار وواردات خدمات بقيمة 95 مليار دولار، أي أن الدولة حققت فائضاً في تجارة الخدمات بقيمة 60 مليار دولار (220 مليار درهم) خلال 2022 مقارنة مع 26 مليار دولار (96 مليار درهم) فائضاً في 2021، ما يعني أن الإمارات تواصل تعزيز وزيادة حصتها من إجمالي صادرات الخدمات العالمية بنمو قياسي، حيث بلغت صادرات الخدمات العالمية 7.2 تريليونات دولار في 2022، وهو ما يمثل 25 % من قيمة إجمالي الصادرات العالمية، و11.8 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ما يجسد الإمكانات الهائلة التي تستطيع الدولة الاستفادة منها لتعزيز نمو الاقتصادي الوطني، وتنفيذ خطط التنويع الاقتصادي، وبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.

استراتيجية جديدة

وأضاف، إن الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، ستزيد مساهمة هذا القطاع الحيوي ذي الإمكانات الواعدة في التجارة الخارجية غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، حيث تنمو الصادرات الإماراتية من الخدمات بمعدلات أسرع من المتوسط العالمي، مما يساعد على ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال، يمتلك اقتصاداً متطوراً عالي القيمة ومعتمداً على الخدمات بشكل متزايد.

وأشار إلى أن الهدف من وراء إطلاق الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص، هو مساعدة شركات الخدمات في الدولة على تحقيق أقصى استفادة من الشراكات التجارية للدولة، والتي تستمر في التوسع بفضل نجاح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، متوقعاً المزيد من التطور في قطاع الخدمات في الدولة ترجمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية الواعدة.

أفضل الممارسات الدولية

من جهتها، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: ((إنّ تنظيم الورشة يأتي ضمن الجهود المشتركة للمركز ومنظمة التجارة العالمية، والوزارات والجهات الحكومية لضمان توافق منهجيات جمع البيانات المرتبطة بتجارة الخدمات مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لتحسين بيئة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وتوفر هذه الورشة فرصة لتبادل المعرفة والخبرات، وطرح المبادرات لتحسين جودة البيانات والإحصاءات لتجارة الخدمات اللوجستية، والتي تنمو عالمياً وبشكل متسارع يفوق التجارة السلعية)).

وثمّنت الجهود المبذولة لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يشمل العديد من المجالات المهمة مثل السفر والنقل والخدمات السياحية، والخدمات المالية، والخدمات الصحية وخدمات التأمين، والخدمات الاستشارية، والتعليم، وقطاعات أخرى مثل خدمات الإصلاح والصيانة والخدمات الثقافية والترفيهية والخدمات الحكومية وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد، وغيرها.

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