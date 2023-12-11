مذكرة تفاهم لبحث استضافة منشأة لإنتاج الحديد الأخضر بمدينة خليفة الصناعية

وقعت شركة ليبرتي ستيل العالمية المنتجة للصلب مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير حلولٍ لاستيراد خام الحديد ((المغنتيت)) ذو الجودة العالية من أستراليا إلى دولة الإمارات. ومن شأن الاتفاقية أن تلعب دوراً مهماً في إزالة الكربون من الإنتاج الدولي للحديد والصلب من خلال الجمع بين وصول ليبرتي إلى 4 مليارات طن من خام المغنتيت عالي الجودة في جنوب أستراليا - وهو مادة وسيطة مثالية لإنتاج الحديد والصلب الأخضر - مع إمكانات الطاقة المتجددة الضخمة في دولة الإمارات والبنية التحتية المتقدمة والاتصال الذي توفره مجموعة موانئ أبوظبي.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستستكشف الشركتان خططاً لإمكانية استضافة منشأة لإنتاج الحديد الأخضر في مناطق خليفة الاقتصادية (كيزاد) في أبوظبي، وما يرتبط بها من البنية التحتية للموانئ ونظام النقل في ميناء خليفة. وهذا من شأنه أن يسهم في تحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة لتنمية قاعدتها التصنيعية بحلول العام 2031.

وبموجب خطط شركة ليبرتي سوف يتم تصدير الحديد الأخضر عالي القيمة إلى الأسواق، بما في ذلك إلى منشآتها الخاصة في جميع أنحاء أوروبا في كل من رومانيا والتشيك والمجر وبولندا والمملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن يصل الطلب على الحديد والصلب الأخضر إلى أكثر من 400 مليار دولار بحلول العام 2030، مما يوفر فرصة سوقية كبيرة لدولة الإمارات، ويوفر إجراءات حقيقية لإزالة الكربون من سلسلة التوريد.

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