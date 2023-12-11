دبي تستضيف الدورة السابعة من المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

اختارت الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية بالشراكة مع الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات فرع الإمارات، مدينة دبي لعقد فعاليات الدورة السابعة من المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء تحت شعار ((تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء نحو مستقبل مستدام))، وذلك بشراكة مع جامعة دبي ومنظمة الإيسيسكو، وهي منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة وبشراكة أكاديمية مع جامعة العلمين الدولية.

متحدثون وخبراء

ويستضيف الحدث الذي تختتم فعالياته اليوم نخبة من المتحدثين والخبراء في المجالات التقنية والتنموية كافة، كما يناقش العديد من الموضوعات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ومنها تأثير الآثار الاقتصادية الناجمة عن التكنولوجيا الناشئة، والمسارات الوظيفية المستقبلية للمرأة اعتماداً على أدوات التعلم الرقمي، وسبل دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحديات التي تواجهه المجتمعات، ودور التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء في رسم ملامح مستقبل المدن لتتحول لمجتمعات أكثر ذكاء، كما يستضيف الحدث ندوة متخصصة حول مستقبل صناعة الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي.

ربط

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، أهمية المؤتمر ودوره في الربط بين البحوث والتطبيق العملي في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ودوره في التعرف على العلماء والباحثين المتميزين من مختلف دول العالم وعمداء الكليات والباحثين والمهندسين المتخصصين، إضافة للاطلاع على الدراسات والبحوث في هذه المجالات التكنولوجية المتطورة.

الاستفادة من الميتافيرس

وشدد على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة، خصوصاً التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك شين لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وعلى ضرورة تطوير طرق للاستفادة من ((الميتافيرس)) في مختلف المجالات بجانبها الإيجابي وتفادي سلبياتها، والتوسع في برامج الأمن السيبراني الأكاديمية والتدريبية والتي اهتم بها المؤتمر هذا العام، نظراً للحاجة الملحة إليها في ظل التوسع في التحول الرقمي وتطوير المدن الذكية والمستدامة وآثار كل ذلك على الجوانب المجتمعية المختلفة.

تنمية مستدامة

وقال المهندس محمد عبود نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية لشؤون العضوية والتسويق: اختيارنا لمدينة دبي لانعقاد الدورة السابعة من فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء يأتي متوافقاً مع العناية الكبيرة التي تحظى بها قضايا التنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة من حكومة دولة الإمارات، لا سيما وأن شعار المؤتمر لهذا العام هو نحو مستقبل مستدام.

وأضاف: نحرص سنوياً عبر هذه الفاعلية على تقديم قيمة مضافة حقيقية للصناعة الرقمية وتسهم في تحديد خارطة طريق التنمية لمختلف الدول العربية اعتماداً على التقنيات الحديثة في مختلف المجالات الرئيسية.

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