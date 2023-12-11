«عبر الإمارات» مقاولاً رئيساً لمشروع هادلي هايتس في قرية جميرا الدائرية

أعلنت ليوس إنترناشونال، الشركة العاملة في تطوير العقارات الفاخرة، والتي تأسست في المملكة المتحدة، تعيين شركة عبر الإمارات للمقاولات مقاولاً رئيساً رسمياً، لتنفيذ مشروعها السكني الأول في دبي، هادلي هايتس، الواقع في قرية جميرا الدائرية.

وتبلغ قيمة هذه الاتفاقية 125 مليون درهم. ومن المقرر إتمام المشروع السكني متوسط الارتفاع في الربع الثالث من عام 2025. ويضم مشروع هادلي هايتس 126 استوديو فسيحاً، وشققاً بغرفة نوم واحدة، أو غرفتي نوم، بمساحات تتراوح بين 458 إلى 1425 قدماً مربعة.

وقال محمد الزرعوني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الزرعوني: ((يتماشى التزامنا بالجودة والابتكار والتوصيل في الوقت المحدد بشكل مثالي مع رؤية ليوس، ونحن متحمسون للمساهمة في إنشاء هذا المشروع)). وقال روي ليو الرئيس التنفيذي لشركة ليوس إنترناشونال: ((في هادلي هايتس، نركز على الجمع بين التصاميم المعمارية المتفوقة، والأجواء الاجتماعية المميزة. إن تعاوننا مع شركة عبر الإمارات للمقاولات، يؤكد التزامنا بالتميز والابتكار)).

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