«مطار دبي» في الصدارة عالمياً بالسعة المقعدية

واصل مطار دبي الاحتفاظ بالصدارة العالمية في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية في شهر ديسمبر الجاري، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وكشفت بيانات المؤسسة أن مجمل عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي تجاوز 5 ملايين مقعد مجدول للشهر الجاري مقابل 4.8 ملايين مقعد مجدول في نوفمبر الماضي بزيادة أكثر من 200 ألف مقعد جديد في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية مع استقطاب شركات طيران جديدة وتوسع طيران الإمارات وفلاي دبي وإضافة وجهات جديدة.

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