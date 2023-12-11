«يورو مونيتور»: دبي ثاني أهم الوجهات السياحية عالمياً 2023

احتلت دبي المركز الثاني عالمياً بين أهم الوجهات السياحية لعام 2023، وذلك وفقاً لمؤشر «يورو مونيتور إنترناشونال»، وذلك استناداً إلى البنية التحتية القوية والمتطورة، التي جعلت دبي لاعباً أساسياً في مشهد السفر العالمي، الذي يتسم بتنافسية عالية.

وتفوقت دبي على مدن عالمية كثيرة مثل العاصمة الإسبانية مدريد، التي حلت في المركز الثالث، والعاصمة اليابانية طوكيو التي جاءت رابعة، والعاصمة الهولندية أمستردام الخامسة، والعاصمة الألمانية برلين، والعاصمة الإيطالية روما، ومدينة نيويورك الأمريكية، في حين احتلت العاصمة الفرنسية باريس المركز الأول.

وكشف المؤشر أن دبي تعد ثاني أكثر المدن تقدماً في العالم، استناداً إلى 55 مقياساً مختلفاً عبر الركائز الست الرئيسية، حيث تتصدر دبي بشكل لا لبس فيه التصنيف في منطقة الشرق الأوسط كأفضل أداء.

وأكَد التقرير أن دبي تعد إحدى المدن، التي تجاوزت عدد الرحلات مقارنة بعام 2019، حيث سجلت المدينة زيادة بنسبة 18 % في عدد الرحلات الدولية.

ويعتمد مؤشر «يورو مونيتور إنترناشيونال» لأفضل 100 وجهة سياحية لعام 2023 على 55 مقياساً مختلفاً عبر 6 ركائز أساسية لـ100 وجهة في المدينة، للوصول إلى درجة جاذبية المدينة الشاملة، حيث يتناول المؤشر: الأداء الاقتصادي والتجاري، والأداء السياحي، والبنية التحتية السياحية، والسياسة السياحية، والجاذبية، والصحة والسلامة، والاستدامة

وأشارت «يورو مونيتور» إلى استمرار تعافي معدلات السفر الدولي، مع نمو بنسبة 38 % في معدل الرحلات، والذي قد يصل إلى 1.3 مليار، خلال 2023.

وكشفت في تقريرها إلى أن أحد أهم معالم التعافي في 2023 كانت عودة المسافرين الصينيين، بعد إزالة القيود، التي فرضتها الحكومة الصينية على السفر.

وتوقعت تسجيل الإنفاق السياحي الداخلي العالمي 1.7 تريليون دولار في عام 2023.

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