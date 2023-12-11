بنوك دبي تستحوذ على 46.5 % من الودائع المصرفية

استحوذت بنوك دبي لأول مرة على 46.5 % من إجمالي الودائع المصرفية في بنوك الدولة، لتختص بأكبر حصة منها، وبإجمالي يتجاوز 1.111 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2023.

وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن حجم الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة حافظ في المقابل على تصدرها لحركة الائتمان المصرفي بحصة 47 % من إجمالي الائتمان المحلي لتربو فوق 930 مليار درهم.

وارتفعت الأصول المملوكة لبنوك الإمارة إلى 1.777 تريليون درهم في سبتمبر، بينما وصلت الاستثمارات إلى 243 مليار درهم.

على صعيد آخر، أوضحت البيانات أن بنوك أبوظبي حافظت على صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة لترتفع من 1.867 تريليون درهم وبلغت الاستثمارات 298 مليار درهم، كما وصلت الودائع إلى 1.107 تريليون درهم، فيما ارتفع الائتمان إلى 884 مليار درهم سبتمبر 2023.

واستقطبت بنوك الدولة الأخرى نحو 307 مليارات درهم من الأصول المصرفية، وارتفعت الودائع إلى 203 مليارات درهم، وكذلك الائتمان إلى 168 مليار درهم في الوقت الذي بلغت فيه الاستثمارات 52.3 مليار درهم. من جهة أخرى، وظفت البنوك العاملة بالدولة نحو 1564 موظفاً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023.

وأفادت بيانات صادرة عن المصرف المركزي بأن عدد العاملين في البنوك بالدولة ارتفع بحوالي 4.3% في سبتمبر نهاية الربع الثالث إلى 37394 موظفاً مقابل 35830 موظفاً نهاية العام الماضي. وبلغ عدد الموظفين في البنوك المحلية 30156 موظفاً مقارنة بـ28737 موظفاً في نهاية 2022، بينما بلغ ارتفاع عدد موظفي البنوك الأجنبية العاملة بالدولة من 7093 موظفاً إلى 7238 موظفاً بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

الودائع الآجلة

في سياق ذي صلة، رصدت بيانات المصرف المركزي تقلص الودائع الآجلة بشكل طفيف لتستقر عن 702.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2020، وارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 14.5%، مقابل نحو 613.01 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 89 مليار درهم.

وكانت العملة المحلية ((الدرهم)) الأنشط على صعيد الودائع لأجل لترتفع حصتها إلى نحو 60% أو ما قيمته 419.4 مليار درهم، فيما تقلص نصيب العملات الأجنبية نحو 40% بقيمة 283 مليار درهم.

وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، بلغت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، نحو 266.4 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي.

وأوضحت إحصائيات ((المركزي))، أن الودائع الادخارية ارتفعت منذ بداية العام بنسبة 8.2% أو ما يتجاوز 20.2 مليار درهم، مقارنة بـ245.86 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022. وعلى أساس شهري زادت بنسبة 1.5% أو ما يعادل 4.1 مليارات درهم، مقارنة بنحو 262.3 مليار درهم في أغسطس الماضي. وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 82% أو ما قيمته 218.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18% بما قيمته 47.7 مليار درهم.

وذكرت الإحصائيات أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 981.4 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي، بنمو خلال الفترة بلغ ما نسبته 8.1% مقابل 907.45 مليارات درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 74 مليار درهم، وتوزعت بواقع 693.7 مليار درهم بالعملة المحلية ((الدرهم)) بحصة تعادل 70.6%، ونحو 287.7 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 26%.

وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 599.6 مليار درهم في نهاية 2019 وصولاً إلى 696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليارات درهم في 2022.

رصيد الذهب

إلى ذلك، استقر رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب عند 16.2 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر والربع الثالث من 2023 فيما الاحتياطي أعلى بنسبة 1.2% عن المسجل مع بداية العام بقيمة 16.05 مليار درهم.

ويشهد احتياطي الذهب حركة ما بين الصعود والهبوط الطفيف على مدار 2023، حيث سجل أعلى رصيد له بقيمة 17.4 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وكشفت بيانات السلسلة الزمنية عن أن الرصيد حافظ على ارتفاع قدره 26% على مدار الفترة منذ نهاية عام الجائحة 2020، الذي وصل برصيد الذهب إلى 12.862 مليار درهم.

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