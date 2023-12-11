مجلس النواب الأمريكي سيصوت الخميس على إضفاء الطابع الرسمي على تحقيق مساءلة بايدن

مجلس النواب الأمريكي سيصوت الخميس على إضفاء الطابع الرسمي على تحقيق مساءلة بايدن
التاريخ
12/11/2023 7:25:46 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت النائبة ليزا ماكلين إن مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون سيصوت يوم الخميس على إضفاء الطابع الرسمي على التحقيق الذي يجريه لمساءلة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وذلك حسبما أبلغ رئيس مجلس النواب مايك جونسون زملاءه الجمهوريين في اجتماع مغلق.
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