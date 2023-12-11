مجلس النواب الأمريكي سيصوت الخميس على إضفاء الطابع الرسمي على تحقيق مساءلة بايدن

قالت النائبة ليزا ماكلين إن مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون سيصوت يوم الخميس على إضفاء الطابع الرسمي على التحقيق الذي يجريه لمساءلة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وذلك حسبما أبلغ رئيس مجلس النواب مايك جونسون زملاءه الجمهوريين في اجتماع مغلق.





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