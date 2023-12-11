الاتحاد الأوروبي يجيز دواءً لسرطان بطانة الرحم لدى النساء

أعلنت شركة الأدوية البريطانية "غلاسكو سميث كلاين" ("جي اس كاي") الاثنين أنها حصلت على مواقفة أوروبية لبيع "جيمبرلي" (Jemperli) الذي يُستخدم لعلاج النساء المصابات بسرطان بطانة الرحم ويُعطى بالتزامن مع علاج كيميائي.

وأشارت "جي اس كاي"، في بيان، إلى أنّ "المفوضية الأوروبية أجازت بيع "جيمبرلي" (الاسم التجاري لدوستارليماب) الذي يؤخَذ مع الكاربوبلاتين والباكليتاكسيل (علاج الكيميائي) لدى النساء المصابات بسرطان بطانة الرحم المتقدم، في حال اكتُشف لديهنّ حديثاً أو كان متكرراً.

واتُّخذ هذا القرار استناداً إلى دراسة أظهرت تأثيراً إيجابياً للعلاج في ما يخص "الاستمرار من دون تقدّم" السرطان، أي الفترة التي لا يتفاقم خلالها السرطان لدى المريض، و"البقاء على قيد الحياة عموماً".

وسبق أن وافقت السلطات الصحية في دول أخرى منها الولايات المتحدة في نهاية الصيف، على بيع "جيمبرلي".

ويصيب سرطان بطانة الرحم النساء بعد انقطاع الطمث عادةً، ويظهر بدايةً في طبقة الخلايا التي تشكل البطانة الداخلية للرحم، ويُعدّ أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً، إذ يبلغ عدد الإصابات به نحو عشرة آلاف سنوياً في فرنسا. ومع أن الأمل في علاجه أفضل نسبياً مقارنة بالسرطانات النسائية الأخرى كعنق الرحم والمبيض، يبقى سبباً لعدد كبير من الوفيات.

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