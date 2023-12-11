استخدم ولاعة السجائر للعثور على غطاء الوقود في سيارته فتسبب بكارثة (فيديو)

(MENAFN
- Al-Bayan)
أشعل سائق روسي حريقاً هائلاً في محطة وقود لأنه اعتقد أنها فكرة جيدة أن يحاول العثور على غطاء البنزين باستخدام ولاعة.
وتظهر لقطات كاميرات المراقبة من محطة سريدنيورالسك في منطقة سفيردلوفسك في روسيا السائق وهو يستخدم الولاعة بينما يبحث عن غطاء البنزين، مما أدى إلى اشتعال النيران على الفور.
ثم سارع بإجلاء الركاب من سيارته.
وحاول الرجل بعد ذلك إلى
إبعاد سيارته عن المضخة التي اشتعلت فيها النيران أيضًا في هذه المرحلة.
تشير التقارير المحلية إلى أن الرجل أوقف السيارة بعد ذلك واستخدم موظفو محطة الوقود طفايات الحريق لإخماد النيران.
كما أنهم حاولوا أيضًا جرف الرمال لإخماد الحريق، الذي تم إخماده بحلول وقت وصول خدمات الطوارئ، وفقا لصحيفة مترو .
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