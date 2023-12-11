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استخدم ولاعة السجائر للعثور على غطاء الوقود في سيارته فتسبب بكارثة (فيديو)

12/11/2023 7:25:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشعل سائق روسي حريقاً هائلاً في محطة وقود لأنه اعتقد أنها فكرة جيدة أن يحاول العثور على غطاء البنزين باستخدام ولاعة.

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة من محطة سريدنيورالسك في منطقة سفيردلوفسك في روسيا السائق وهو يستخدم الولاعة بينما يبحث عن غطاء البنزين، مما أدى إلى اشتعال النيران على الفور.

ثم سارع بإجلاء الركاب من سيارته.

وحاول الرجل بعد ذلك إلى
إبعاد سيارته عن المضخة التي اشتعلت فيها النيران أيضًا في هذه المرحلة.

تشير التقارير المحلية إلى أن الرجل أوقف السيارة بعد ذلك واستخدم موظفو محطة الوقود طفايات الحريق لإخماد النيران.

كما أنهم حاولوا أيضًا جرف الرمال لإخماد الحريق، الذي تم إخماده بحلول وقت وصول خدمات الطوارئ، وفقا لصحيفة مترو .


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