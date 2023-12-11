إسرائيل تعلن اعتقال 500 من عناصر حماس والجهاد الشهر الماضي

قال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الاسرائيلي يوم الاثنين إنهما اعتقلا أكثر من 500 من عناصر حركتي حماس والجهاد خلال الشهر الماضي.

ومن بين المعتقلين، ينتمي 350 إلى حركة حماس

بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن في بيان مشترك، بينما ينتمي 120 إلى حركة الجهاد.

وتم أسر حوالي 140 مسلحا منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا في بداية الشهر، بحسب ما أعلنه جهاز الأمن والجيش الإسرائيلي.

وجاء في البيان أنه "تم اعتقال البعض أثناء اختبائهم داخل المباني المدنية والمدارس والملاجئ. وأسفرت التحقيقات عن معلومات استخباراتية ساعدت في تحديد مكان نشطاء آخرين".

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