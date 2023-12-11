الشيخة العنود بنت سلمان تفتتح اليوم مهرجان ((طبق الخير))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تفتتح حرم وزير شؤون الديوان الملكي سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة، سمو الشيخة العنود بنت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل خليفة، اليوم الثلاثاء مهرجان طبق الخير الـ39، الذي تنظمه سنويًّا جمعية رعاية الطفل والأمومة بمقر الجمعية بمدينة عيسى، تحت عنوان «البحرين واحة خضراء». يشارك في المهرجان 22 مشاركا من بينها عدد من المشاريع التابعة للجمعية.
من جانبها، أعربت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة جمعية رعاية الطفل والأمومة عن شكرها وتقديرها لرعاية سمو الشيخة العنود لطبق الخير، مثمنة جهودها من أجل دعم العمل الخيري، وعطائها المتواصل لفعاليات الجمعية، كما شكرت الشيخة كل من سيسهم ويشارك في هذا المهرجان الخيري؛ ما له الأثر الطيب في نجاح المهرجان.
وأشارت الشيخة هند إلى أن هذا المهرجان يعكس صورة جميلة للمجتمع البحريني وتعاونه لدعم مسيرة الجمعية الخيرية، مؤكدة أن الإقبال الذي يلاقيه المهرجان يسهم بدعم مشروعات الجمعية.
ولفتت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة إلى أن المهرجان الخيري السنوي يعكس صورة المجتمع البحريني وتعاونه لدعم مسيرة الجمعية الخيرية وهو تأكيد لرسالتها لخدمة المجتمع وترسيخ الإيمان بأهمية رعاية وتنمية قدرات المرأة والطفل.
وقالت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة إن مهرجان طبق الخير يعد من أكبر فعاليات الجمعية التي تحظى بدعم كبير، موضحة أن ريع المهرجان سيوجه إلى مؤسسات الجمعية من بينها رياض أطفال، ومعهد الأمل للتربية الخاصة، ومركز الأمل للرعاية المبكرة، ومركز معلومات المرأة والطفل، ومكتبة الطفل، وهي مشاريع تمس حاجات الأسرة البحرينية.
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