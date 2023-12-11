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الشيخة العنود بنت سلمان تفتتح اليوم مهرجان ((طبق الخير))

12/11/2023 7:21:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)


تفتتح‭ ‬حرم‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬العنود‭ ‬بنت‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مهرجان‭ ‬طبق‭ ‬الخير‭ ‬الـ39،‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬سنويًّا‭ ‬جمعية‭ ‬رعاية‭ ‬الطفل‭ ‬والأمومة‭ ‬بمقر‭ ‬الجمعية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬واحة‭ ‬خضراء‮»‬‭. ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬22‭ ‬مشاركا‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التابعة‭ ‬للجمعية‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬الشيخة‭ ‬هند‭ ‬بنت‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬رعاية‭ ‬الطفل‭ ‬والأمومة‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لرعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬العنود‭ ‬لطبق‭ ‬الخير،‭ ‬مثمنة‭ ‬جهودها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬الخيري،‭ ‬وعطائها‭ ‬المتواصل‭ ‬لفعاليات‭ ‬الجمعية،‭ ‬كما‭ ‬شكرت‭ ‬الشيخة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سيسهم‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬الخيري؛‭ ‬ما‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الطيب‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬المهرجان‭.‬

وأشارت‭ ‬الشيخة‭ ‬هند‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬يعكس‭ ‬صورة‭ ‬جميلة‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وتعاونه‭ ‬لدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬الجمعية‭ ‬الخيرية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الإقبال‭ ‬الذي‭ ‬يلاقيه‭ ‬المهرجان‭ ‬يسهم‭ ‬بدعم‭ ‬مشروعات‭ ‬الجمعية‭.‬

ولفتت‭ ‬الشيخة‭ ‬هند‭ ‬بنت‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المهرجان‭ ‬الخيري‭ ‬السنوي‭ ‬يعكس‭ ‬صورة‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وتعاونه‭ ‬لدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬الجمعية‭ ‬الخيرية‭ ‬وهو‭ ‬تأكيد‭ ‬لرسالتها‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬وترسيخ‭ ‬الإيمان‭ ‬بأهمية‭ ‬رعاية‭ ‬وتنمية‭ ‬قدرات‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل‭.‬

وقالت‭ ‬الشيخة‭ ‬هند‭ ‬بنت‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إن‭ ‬مهرجان‭ ‬طبق‭ ‬الخير‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬فعاليات‭ ‬الجمعية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بدعم‭ ‬كبير،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬ريع‭ ‬المهرجان‭ ‬سيوجه‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسات‭ ‬الجمعية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬رياض‭ ‬أطفال،‭ ‬ومعهد‭ ‬الأمل‭ ‬للتربية‭ ‬الخاصة،‭ ‬ومركز‭ ‬الأمل‭ ‬للرعاية‭ ‬المبكرة،‭ ‬ومركز‭ ‬معلومات‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل،‭ ‬ومكتبة‭ ‬الطفل،‭ ‬وهي‭ ‬مشاريع‭ ‬تمس‭ ‬حاجات‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭.‬

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