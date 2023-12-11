سوق العمل تضبط 116 عاملا مخالفا وغير نظامي وترحل 215 خلال أسبوع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)‭,‬

كما‭ ‬أسفرت‭ ‬الحملات‭ ‬والزيارات‭ ‬التفتيشية‭ ‬عن‭ ‬رصد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بأحكام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬المنظمة،‭ ‬لاسيما‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وقانون‭ ‬الإقامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬منوّهة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بشأن‭ ‬المخالفات‭ ‬المرصودة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬1 ‭,‬ 251‭ ‬زيارة‭ ‬تفتيشية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭ ‬بجميع‭ ‬المحافظات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬17‭ ‬حملة‭ ‬تفتيشية‭ ‬مشتركة‭ ‬منها‭ ‬6‭ ‬حملات‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬و4‭ ‬حملات‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرَّق،‭ ‬وحملتان‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬5‭ ‬حملات‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الحملات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة،‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية،‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام،‭ ‬والمديريات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬المحافظات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاركة‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭.‬

وأكدت‭ ‬الهيئة‭ ‬استمرار‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتكثيف‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬والتصدي‭ ‬لأي‭ ‬مخالفات‭ ‬أو‭ ‬ممارسات‭ ‬تؤثر‭ ‬سلبًا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬واستقراره‭ ‬وتنافسيته،‭ ‬أو‭ ‬تضر‭ ‬بالأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وجددت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬دعوتها‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للتصدي‭ ‬للممارسات‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والعمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬حماية‭ ‬للمجتمع‭ ‬ككل،‭ ‬داعية‭ ‬الجميع‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أية‭ ‬شكاوى‭ ‬تتعلق‭ ‬بمخالفات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والعمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ملء‭ ‬الاستمارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المخصصة‭ ‬للإبلاغ‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للهيئة‭ ‬ >‭.‬ lmra ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬اتصال‭ ‬الهيئة‭ ‬17506055،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ (‬تواصل‭).‬

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