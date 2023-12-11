مشروع لبناء خط صرف صحي بطول 3 كيلومترات في شهركان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: محمد القصاص
كشفت ممثلة الدائرة الثانية عشرة بمجلس بلدي الشمالية زينب الدرازي ان ثمة مشروعا يتعلق بالبنية التحتية من المقرر أن ينشأ في مجمع 1044 بمنطقة شهركان بعد عرض مقترحه في المجلس البلدي بناء على طلب الأهالي.
وقالت ان المشروع الذي تم عرض مناقصته يشمل بناء شبكة صرف صحي جديدة عن طريق حفر الخنادق لخدمة 311 عقارا بمجمع 1044 كما تشتمل أعمال المشروع على بناء خط صرف صحي رئيسي يتراوح قطره بين 200 مم و300 مم بطول تقريبي 3.3 كيلومترات وعدد من الخطوط الفرعية ذات قطر 150 بطول تقريبي 3 كيلومترات.
وأضافت ان المشروع يتضمن أيضا بناء 69 غرفة تفتيش من نوع
( Type F )
و100 غرفة تفتيش من نوع ( Type « H »)
و3 غرف تفتيش من نوع ( Type » G ») . كما تحتوي أعمال المشروع على بناء محطة ضخ صرف صحي جديدة بسعة 50 لترا للثانية بالإضافة إلى خط ضغط بقطر 200مم بطول تقريبي 32 مترا.
وثمنت الدرازي حرص وزير الأشغال ومتابعته في تنفيذ المشاريع التنموية والجهود المبذولة من قبل الفرق المعنية بالوزارة لتطوير وصيانة البنية التحتية وتحسين الخدمات والمشروعات الإنشائية المعززة للتنمية الشاملة في البلاد.
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