مشروع لبناء خط صرف صحي بطول 3 كيلومترات في شهركان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





كشفت‭ ‬ممثلة‭ ‬الدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬زينب‭ ‬الدرازي‭ ‬ان‭ ‬ثمة‭ ‬مشروعا‭ ‬يتعلق‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينشأ‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬1044‭ ‬بمنطقة‭ ‬شهركان‭ ‬بعد‭ ‬عرض‭ ‬مقترحه‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الأهالي‭.‬

وقالت‭ ‬ان‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬مناقصته‭ ‬يشمل‭ ‬بناء‭ ‬شبكة‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬جديدة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬حفر‭ ‬الخنادق‭ ‬لخدمة‭ ‬311‭ ‬عقارا‭ ‬بمجمع‭ ‬1044‭ ‬كما‭ ‬تشتمل‭ ‬أعمال‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬خط‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬رئيسي‭ ‬يتراوح‭ ‬قطره‭ ‬بين‭ ‬200‭ ‬مم‭ ‬و300‭ ‬مم‭ ‬بطول‭ ‬تقريبي‭ ‬3‭.‬3‭ ‬كيلومترات‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الخطوط‭ ‬الفرعية‭ ‬ذات‭ ‬قطر‭ ‬150‭ ‬بطول‭ ‬تقريبي‭ ‬3‭ ‬كيلومترات‭.‬

وأضافت‭ ‬ان‭ ‬المشروع‭ ‬يتضمن‭ ‬أيضا‭ ‬بناء‭ ‬69‭ ‬غرفة‭ ‬تفتيش‭ ‬من‭ ‬نوع‭

(‬ Type ‭ ‬ F ‭)

‬و100‭ ‬غرفة‭ ‬تفتيش‭ ‬من‭ ‬نوع‭ (‬ Type ‭ ‬‮«‬ H ‮»‬‭)

‬و3‭ ‬غرف‭ ‬تفتيش‭ ‬من‭ ‬نوع‭ (‬ Type ‭ ‬‮»‬ G ‮»‬‭) . ‬كما‭ ‬تحتوي‭ ‬أعمال‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬محطة‭ ‬ضخ‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬جديدة‭ ‬بسعة‭ ‬50‭ ‬لترا‭ ‬للثانية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خط‭ ‬ضغط‭ ‬بقطر‭ ‬200مم‭ ‬بطول‭ ‬تقريبي‭ ‬32‭ ‬مترا‭.‬

وثمنت‭ ‬الدرازي‭ ‬حرص‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬ومتابعته‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفرق‭ ‬المعنية‭ ‬بالوزارة‭ ‬لتطوير‭ ‬وصيانة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬والمشروعات‭ ‬الإنشائية‭ ‬المعززة‭ ‬للتنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬

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