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تحت رعاية الشيخة لمياء بنت محمد..دار البر لرعاية كبار المواطنات.. تحتفل بالأعياد الوطنية

12/11/2023 7:21:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬زينب‭ ‬علي‭: ‬


برعاية‭ ‬الشيخة‭ ‬لمياء‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬النور‭ ‬للبر،‭ ‬احتفلت‭ ‬دار‭ ‬البر‭ ‬لرعاية‭ ‬كبار‭ ‬المواطنات‭ ‬التابعة‭ ‬لجمعية‭ ‬النور‭ ‬للبر‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬والعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وعيد‭ ‬جلوس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخة‭ ‬لمياء‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيسة‭ ‬الجمعية،‭ ‬والشيخة‭ ‬لولوة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائبة‭ ‬رئيسة‭ ‬الجمعية‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬عضوات‭ ‬الجمعية‭ ‬ومنتسبات‭ ‬الدار،‭ ‬بنادي‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بمنطقة‭ (‬النبيه‭ ‬صالح‭) ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬الموافق‭ ‬11‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬

وتضمن‭ ‬الحفل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬الترفيهية‭ ‬التي‭ ‬أشرفن‭ ‬منتسبات‭ ‬الدار‭ ‬على‭ ‬تصميمها‭ ‬وتنفيذها‭ ‬حيث‭ ‬استهل‭ ‬الحفل‭ ‬بتكريم‭ ‬الشيخة‭ ‬لمياء‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والشيخة‭ ‬لولوه‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيسة‭ ‬الدار‭ ‬هيا‭ ‬بنت‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬لجهودهن‭ ‬في‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬الدار،‭ ‬كما‭ ‬وكرمت‭ ‬الشيخة‭ ‬لمياء‭ ‬منتسبات‭ ‬الدار‭ ‬المميزات‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬السعيدة‭ .‬

وعبرت‭ ‬الشيخة‭ ‬لمياء‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬سعادتها‭ ‬باحتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬والأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬إذ‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬لهي‭ ‬من‭ ‬المناسبات‭ ‬السعيدة‭ ‬التي‭ ‬تسعد‭ ‬بها‭ ‬كل‭ ‬امرأة‭ ‬بحرينية‮»‬‭. ‬

وتابعت‭: ‬‮«‬ها‭ ‬نحن‭ ‬نحتفل‭ ‬اليوم‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬ونرفع‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لصاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة
قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وكل‭ ‬عام‭ ‬والمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬عز‭ ‬وازدهار‭ ‬ورخاء‭ ‬وخير‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬رئيسة‭ ‬دار‭ ‬البر‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين‭ ‬هيا‭ ‬بنت‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬هو‭ ‬مناسبة‭ ‬مميزة‭ ‬محفورة‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬والوجدان‮»‬‭.
‬وأشارت‭: ‬‮«‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬يرفع‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬رأسه‭ ‬فخوراً‭ ‬بالوطن،‭ ‬متفرداً‭ ‬بالحب‭ ‬والعطاء،‭ ‬شامخاً‭ ‬بالمجد‭ ‬والعزة‮»‬‭. ‬وذكرت‭: ‬‮«‬يحرصن‭ ‬منتسبات‭ ‬الدار‭ ‬على‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهم‭ ‬لفعاليات‭ ‬الدار‭ ‬وتصميمهم‭ ‬للفعاليات‭ ‬والفقرات‭ ‬الخاصة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬حنان‭ ‬سيف‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والإعلام‭ ‬بجمعية‭ ‬النور‭ ‬للبر‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬وعيد‭ ‬جلوس‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬هي‭ ‬مناسبات‭ ‬مهمة‭ ‬تجدد‭ ‬مشاعر‭ ‬الحب‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالوطن‭ ‬وتجدد‭ ‬العهد‭ ‬الصادق‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬والجهد‭ ‬والإنجاز‭ ‬لخدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ورفعة‭ ‬شأنها‮»‬‭.‬

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