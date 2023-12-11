تحت رعاية الشيخة لمياء بنت محمد..دار البر لرعاية كبار المواطنات.. تحتفل بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت زينب علي:
برعاية الشيخة لمياء بنت محمد بن خليفة آل خليفة، رئيسة جمعية النور للبر، احتفلت دار البر لرعاية كبار المواطنات التابعة لجمعية النور للبر بيوم المرأة البحرينية والعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك، وذلك بحضور الشيخة لمياء بنت محمد آل خليفة، رئيسة الجمعية، والشيخة لولوة بنت خليفة بن علي آل خليفة نائبة رئيسة الجمعية وعدد كبير من عضوات الجمعية ومنتسبات الدار، بنادي ضباط قوة دفاع البحرين بمنطقة (النبيه صالح) يوم أمس الإثنين الموافق 11 ديسمبر 2023.
وتضمن الحفل العديد من الفقرات الترفيهية التي أشرفن منتسبات الدار على تصميمها وتنفيذها حيث استهل الحفل بتكريم الشيخة لمياء بنت محمد آل خليفة والشيخة لولوه بنت خليفة بن علي آل خليفة من قبل رئيسة الدار هيا بنت حسن النعيمي لجهودهن في الإشراف على إدارة الدار، كما وكرمت الشيخة لمياء منتسبات الدار المميزات بهذه المناسبة السعيدة .
وعبرت الشيخة لمياء بنت محمد آل خليفة عن بالغ سعادتها باحتفالات مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية والأعياد الوطنية في شهر ديسمبر إذ قالت: «إن الاحتفال بيوم المرأة البحرينية لهي من المناسبات السعيدة التي تسعد بها كل امرأة بحرينية».
وتابعت: «ها نحن نحتفل اليوم بهذه المناسبة الوطنية ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وكل عام والمرأة البحرينية في عز وازدهار ورخاء وخير.
من جانبها قالت رئيسة دار البر لرعاية الوالدين هيا بنت حسن النعيمي: «إن اليوم الوطني هو مناسبة مميزة محفورة في الذاكرة والوجدان».
وأشارت: «أن هذا اليوم يرفع فيه كل مواطن رأسه فخوراً بالوطن، متفرداً بالحب والعطاء، شامخاً بالمجد والعزة». وذكرت: «يحرصن منتسبات الدار على الاحتفال بالأعياد الوطنية في كل عام من خلال مشاركتهم لفعاليات الدار وتصميمهم للفعاليات والفقرات الخاصة بهذه المناسبة».
وأكدت حنان سيف رئيسة لجنة العلاقات العامة والإعلام بجمعية النور للبر: «إن الاحتفال بالعيد الوطني وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، هي مناسبات مهمة تجدد مشاعر الحب والاعتزاز بالوطن وتجدد العهد الصادق على مواصلة العمل والجهد والإنجاز لخدمة مملكة البحرين ورفعة شأنها».
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