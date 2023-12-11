مجلة جامعة الخليج العربي تقفز في التصنيف العالمي في عدد الاستشهادات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬أسعود‭ ‬المحاميد‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المجلة‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1983،‭ ‬حظيت‭ ‬برعاية‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬وأصحاب‭ ‬القرار‭ ‬منذ‭ ‬العدد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المعنوي‭ ‬والمادي‭ ‬لاستمرارية‭ ‬الصدور‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬حينها‭ ‬تتبع‭ ‬مكتب‭ ‬التربية‭ ‬العربي،‭ ‬ثم‭ ‬نقلت‭ ‬صلاحيات‭ ‬إصدار‭ ‬المجلة‭ ‬إلى‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1999،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الجامعة‭ ‬وأولت‭ ‬المجلة‭ ‬جل‭ ‬اهتمامها‭ ‬ودعمها‭ ‬المتواصل‭ ‬لتكون‭ ‬منارة‭ ‬للباحثين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ينشرون‭ ‬فيها‭ ‬نتائج‭ ‬أبحاثهم‭ ‬ودراساتهم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬النشر‭ ‬في‭ ‬المجلات‭ ‬العلمية‭ ‬المصنفة‭. ‬

وأشار‭ ‬العميد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجلة‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬استطاعت‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قياسي‭ ‬أن‭ ‬تجذب‭ ‬وتنشر‭ ‬بحوثا‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬علمية‭ ‬عالية‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬باحثين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مختلفة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وقد‭ ‬أسهمت‭ ‬عبر‭ ‬إصداراتها‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬المعرفة‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬مجالها،‭ ‬متوقعاً‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬المجلة‮

‬تقدما‭ ‬في‭ ‬تصنيف Scimago ‭ ‬‮

‬من‭ ‬ Q 4‭ ‬إلى‭ ‬ Q 3‭ ‬‮

‬أو‭ ‬ Q 2‭ ‬‮

‬كحد‭ ‬أدنى‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬دعا‭ ‬الدكتور‭ ‬المحاميد‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬الخليجية‭ ‬وطلبة‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬بحوثهم‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬التي‭ ‬أخذت‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬نشر‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬العلمية‭ ‬العالية‭ ‬لتسهم‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬المشكلات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المجتمعات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬كالسمنة،‭ ‬والسكري،‭ ‬والضغط،‭ ‬وغيرها،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬سعيها‭ ‬الدائم‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬لمشكلات‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬والغذاء،‭ ‬والمياه‭.‬

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