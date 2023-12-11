مجلة جامعة الخليج العربي تقفز في التصنيف العالمي في عدد الاستشهادات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حققت مجلة جامعة الخليج العربي التي تصدرها كلية الدراسات العليا قفزة نوعية في مؤشر الاستشهادات للأبحاث المنشورة في المجلة خلال عام 2023 إذ بلغ 0.80، بعدما كان في عام 2022 يبلغ 0.10 من حيث عدد البحوث المقدمة للنشر بها، في الوقت الذي بلغ فيه عدد البحوث المتسلمة 374، وعدد الأبحاث المقبولة للنشر 114، فيما بلغ عدد الأبحاث المرفوضة 156 بحثا.
وقال عميد كلية الدراسات العليا الأستاذ الدكتور أسعود المحاميد إن هذه المجلة التي صدرت لأول مرة في عام 1983، حظيت برعاية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وأصحاب القرار منذ العدد الأول من خلال تقديم الدعم المعنوي والمادي لاستمرارية الصدور إذ كانت حينها تتبع مكتب التربية العربي، ثم نقلت صلاحيات إصدار المجلة إلى جامعة الخليج العربي في عام 1999، موضحاً أن إدارة الجامعة وأولت المجلة جل اهتمامها ودعمها المتواصل لتكون منارة للباحثين في دول مجلس التعاون الخليجي ينشرون فيها نتائج أبحاثهم ودراساتهم في ظل الطلب المتزايد على النشر في المجلات العلمية المصنفة.
وأشار العميد إلى أن مجلة جامعة الخليج العربي استطاعت في زمن قياسي أن تجذب وتنشر بحوثا ذات قيمة علمية عالية مقدمة من باحثين من دول مختلفة حول العالم، وقد أسهمت عبر إصداراتها في إثراء المعرفة العلمية في مجالها، متوقعاً أن تحقق المجلة
تقدما في تصنيف Scimago
من Q 4 إلى Q 3
أو Q 2
كحد أدنى خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وفي هذا السياق، دعا الدكتور المحاميد الباحثين في الجامعات الخليجية وطلبة الدراسات العليا في مختلف التخصصات إلى نشر بحوثهم في مجلة جامعة الخليج العربي التي أخذت على عاتقها نشر البحوث العلمية ذات القيمة العلمية العالية لتسهم في حل المشكلات الصحية التي تواجه المجتمعات في دول مجلس التعاون الخليجي، كالسمنة، والسكري، والضغط، وغيرها، هذا إلى جانب سعيها الدائم إلى إيجاد حلول لمشكلات التغير المناخي، والغذاء، والمياه.
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