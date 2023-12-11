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رئيس ((الثقافة والآثار)) يلتقي المدير التنفيذي لمنظمة ((ألِف)) والأمير رحيم آغا

12/11/2023 7:21:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬العربي‭ ‬للتراث‭ ‬العالمي،‭ ‬بالسيّد‭ ‬فاليري‭ ‬فريلاند‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمنظمة‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لحماية‭ ‬التراث‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬النزاع‭ ‬‮«‬ألِف‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بالإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬متابعة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المشتركة‭ ‬ومناقشة‭ ‬سبل‭ ‬دفع‭ ‬التعاون‭ ‬الموجود‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬المركز‭ ‬وألِف‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭. ‬كما‭ ‬تطرّق‭ ‬الطرفان‭ ‬إلى‭ ‬إمكانيات‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الحفاظ‭ ‬والصون‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ميادين‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬أزمات‭.‬

كما‭ ‬التقى‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بسمو‭ ‬الأمير‭ ‬رحيم‭ ‬آغا‭ ‬خان‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬البيئة‭ ‬والمناخ‭ ‬التابعة‭ ‬لشبكة‭ ‬الآغا‭ ‬خان‭ ‬للتنمية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الثامن‭ ‬والعشرين‭ ‬للأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 28‭) ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشار‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لأهمية‭ ‬دمج‭ ‬الثقافة‭ ‬في‭ ‬أجندة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬ودور‭ ‬الثقافة‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمعات‭ ‬وتعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬رحيم‭ ‬آغا‭ ‬خان‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البيئة‭ ‬والمناخ‭ ‬وإمكانية‭ ‬استثمار‭ ‬الثقافة‭ ‬كرافد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تنمية‭ ‬شاملة‭ ‬ومستدامة‭.‬

كما‭ ‬تناقش‭ ‬الطرفان‭ ‬حول‭ ‬إمكانيات‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬ومنها‭ ‬مساهمة‭ ‬الثقافة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جهود‭ ‬العمل‭ ‬البيئي‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬تداعيات‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬بالإضافة‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬وشبكة‭ ‬الآغا‭ ‬خان‭ ‬للتنمية‭ ‬بدعم‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬التنمية‭ ‬والتغير‭ ‬المناخي‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬الرؤية‭ ‬المشتركة‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬وتناغمًا‭ ‬مع‭ ‬البيئة‭.‬

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