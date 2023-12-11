رئيس ((الثقافة والآثار)) يلتقي المدير التنفيذي لمنظمة ((ألِف)) والأمير رحيم آغا

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- Akhbar Al Khaleej) التقى الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار رئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، بالسيّد فاليري فريلاند المدير التنفيذي لمنظمة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع «ألِف»، وذلك في دبي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وشهد اللقاء متابعة مجموعة من الموضوعات المشتركة ومناقشة سبل دفع التعاون الموجود ما بين المركز وألِف إلى آفاق أوسع. كما تطرّق الطرفان إلى إمكانيات دعم جهود الحفاظ والصون في عدد من ميادين التراث العالمي في دول عربية تعاني من أزمات.
كما التقى الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة بسمو الأمير رحيم آغا خان رئيس لجنة البيئة والمناخ التابعة لشبكة الآغا خان للتنمية على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP 28) في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وخلال اللقاء، أشار الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة لأهمية دمج الثقافة في أجندة التنمية المستدامة ودور الثقافة كركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتعزيز الهوية الوطنية.
من جانبه، أكد سمو الأمير رحيم آغا خان على أهمية الحلول المبتكرة في مجال البيئة والمناخ وإمكانية استثمار الثقافة كرافد في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
كما تناقش الطرفان حول إمكانيات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة ودورها في تعزيز جهود العمل البيئي والتعامل مع تداعيات التغير المناخي بالإضافة للتأكيد على التزام كل من هيئة الثقافة وشبكة الآغا خان للتنمية بدعم الجهود الدولية لمواجهة تحديات التنمية والتغير المناخي بما يعكس الرؤية المشتركة نحو مستقبل أكثر استدامة وتناغمًا مع البيئة.
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