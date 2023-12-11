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وكيل ((الخارجية)) يجتمع مع نائب وزير خارجية أذربيجان

12/11/2023 7:21:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية،‭ ‬أمس‭ ‬بمقر‭ ‬الوزارة،‭ ‬يالتشين‭ ‬رفييف‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬جمهورية‭ ‬أذربيجان‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعراض‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬أذربيجان،‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬أبرز‭ ‬التطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬السفير‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالله‭ ‬الظاعن‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬الآسيوية‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬والسيد‭ ‬شاهين‭ ‬بن‭ ‬شاكر‭ ‬عبداللايف‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬أذربيجان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬الرياض‭.‬

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