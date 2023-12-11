وكيل ((الخارجية)) يجتمع مع نائب وزير خارجية أذربيجان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، أمس بمقر الوزارة، يالتشين رفييف نائب وزير خارجية جمهورية أذربيجان.
وتم خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان، وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنماء على كلا البلدين والشعبين الصديقين، هذا إلى جانب مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية في إطار الحرص على ترسيخ الأمن والتعايش السلمي في المنطقة والعالم.
حضر الاجتماع السفير فاطمة عبدالله الظاعن رئيس قطاع الشؤون الآسيوية والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية، والسيد شاهين بن شاكر عبداللايف سفير جمهورية أذربيجان لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض.
كلمات دالة
MENAFN11122023000055011008ID1107574847
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.