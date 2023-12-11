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بنك سيكو يدعم تشجير مدرج الحنينية بزراعة 115 شتلة من الغاف

12/11/2023 7:21:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬تلقي‭ ‬دعم‭ ‬كريم‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬سيكو‭ ‬للحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬‮«‬دُمت‭ ‬خضراء‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬غرس‭ ‬115‭ ‬شتلة‭ ‬من‭ ‬الغاف‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬مدرج‭ ‬الحنينية،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المساهمة‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬سيكو‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬مساهمتهم‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬البيئة‭ ‬والزراعية‭.‬

وجرت‭ ‬عملية‭ ‬تشجير‭ ‬الموقع‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬والمهندسين‭ ‬التابعين‭ ‬لبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬البنك‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬الذين‭ ‬تطوعوا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬زراعة‭ ‬أشجار‭ ‬الغاف‭ ‬بمنطقة‭ ‬الحنينية‭ ‬بالرفاع‭.‬

وتم‭ ‬اختيار‭ ‬أشجار‭ ‬الغاف‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المختصين‭ ‬ببلدية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬فوائد‭ ‬بيئية‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬التصحر‭ ‬وتقليل‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الهواء‭ ‬وتوفير‭ ‬الظل‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ارتباطها‭ ‬بالموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬والبيئي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وتم‭ ‬اختيار‭ ‬الموقع‭ ‬لكونه‭ ‬يخدم‭ ‬عددا‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬الذين‭ ‬يجدون‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحنينية‭ ‬متنفسا‭ ‬لهم‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يستوجب‭ ‬معه‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتشجير‭ ‬المنطقة‭ ‬بأشجار‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬طبيعتها‭ ‬وتخدم‭ ‬روادها‭. ‬

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