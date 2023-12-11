بنك سيكو يدعم تشجير مدرج الحنينية بزراعة 115 شتلة من الغاف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، بالشراكة مع وزارة شؤون البلديات والزراعة والمجلس الأعلى للبيئة تلقي دعم كريم من بنك سيكو للحملة الوطنية للتشجير «دُمت خضراء» حيث تم غرس 115 شتلة من الغاف على امتداد مدرج الحنينية، وتأتي هذه المساهمة للمرة الثالثة من بنك سيكو منذ انطلاق الحملة الوطنية للتشجير بالإضافة الى مساهمتهم في العديد من المشاريع والمبادرات البيئة والزراعية.
وجرت عملية تشجير الموقع بحضور عدد من موظفي المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي والمهندسين التابعين لبلدية المنطقة الجنوبية وعدد من موظفي البنك وعائلاتهم الذين تطوعوا للمشاركة في زراعة أشجار الغاف بمنطقة الحنينية بالرفاع.
وتم اختيار أشجار الغاف بالتعاون مع المختصين ببلدية الجنوبية لما تتميز به من فوائد بيئية متعددة في مكافحة التصحر وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء وتوفير الظل إلى جانب ارتباطها بالموروث الشعبي والبيئي لمملكة البحرين. وتم اختيار الموقع لكونه يخدم عددا كبيراً من الأطفال والشباب وكبار السن الذين يجدون في منطقة الحنينية متنفسا لهم الأمر الذي يستوجب معه الاهتمام بتشجير المنطقة بأشجار تتناسب مع طبيعتها وتخدم روادها.
كلمات دالة
MENAFN11122023000055011008ID1107574846
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.