بنك سيكو يدعم تشجير مدرج الحنينية بزراعة 115 شتلة من الغاف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجرت‭ ‬عملية‭ ‬تشجير‭ ‬الموقع‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬والمهندسين‭ ‬التابعين‭ ‬لبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬البنك‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬الذين‭ ‬تطوعوا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬زراعة‭ ‬أشجار‭ ‬الغاف‭ ‬بمنطقة‭ ‬الحنينية‭ ‬بالرفاع‭.‬

وتم‭ ‬اختيار‭ ‬أشجار‭ ‬الغاف‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المختصين‭ ‬ببلدية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬فوائد‭ ‬بيئية‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬التصحر‭ ‬وتقليل‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الهواء‭ ‬وتوفير‭ ‬الظل‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ارتباطها‭ ‬بالموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬والبيئي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وتم‭ ‬اختيار‭ ‬الموقع‭ ‬لكونه‭ ‬يخدم‭ ‬عددا‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬الذين‭ ‬يجدون‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحنينية‭ ‬متنفسا‭ ‬لهم‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يستوجب‭ ‬معه‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتشجير‭ ‬المنطقة‭ ‬بأشجار‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬طبيعتها‭ ‬وتخدم‭ ‬روادها‭. ‬

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