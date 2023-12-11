صحفي إسرائيلي يكشف حقيقة الخسائر الفادحة للعدو الصهيوني في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كشف‭ ‬الصحفي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حفيارئيل‭ ‬شمعون‭ ‬المطرود‭ ‬من‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬يديعوت‭ ‬أحرونوت‮»‬‭ ‬حقيقة‭ ‬الخسائر‭ ‬الفادحة‭ ‬التي‭ ‬مُني‭ ‬بها‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭ ‬وتتستر‭ ‬عليها‭ ‬حكومة‭ ‬العدو‭.‬

وكتب‭ ‬الصحفي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يقول‭: ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬تصرح‭ ‬الحكومة‭ ‬بعدد‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬الحقيقي‭ ‬والخسائر‭ ‬في‭ ‬المعدات‭ ‬والآليات‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬غزة؟‭ ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬الحقيقي‭ ‬للخسائر‭ ‬يفوق‭ ‬ما‭ ‬تعلنه‭ ‬الحكومة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أضعاف‭ ‬إذ‭ ‬تعرض‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬جنديا‭ ‬وضابطا‭ ‬للعمى‭ ‬بشكل‭ ‬كلي‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭%‬،‭ ‬كما‭ ‬دمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬آلية‭ ‬بين‭ ‬مجنزرة‭ ‬ومدفع‭ ‬وآلية‭ ‬مصفحة‭ ‬وجرافة‭ ‬وسيارة‭ ‬همر،‭ ‬وعدد‭ ‬الجنود‭ ‬الذين‭ ‬أصيبوا‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬جندي‭ ‬من‭ ‬ضمنهم‭ ‬3700‭ ‬عاهات‭ ‬دائمة،‭ ‬وعدد‭ ‬القتلى‭ ‬الحقيقي‭ ‬3850‭ ‬جنديا‭ ‬وضابطا‭. ‬ووصف‭ ‬الصحفي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬هذه‭ ‬الخسائر‭ ‬الفادحة‭ ‬بأنها‭ ‬مجزرة‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لها‭ ‬مثيل‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬وتساءل‭: ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬يصرح‭ ‬نتنياهو‭ ‬بأنه‭ ‬خسر‭ ‬أهدافه‭ ‬في‭ ‬المعركة؟‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬إسرائيل‭ ‬تعلم‭ ‬أن‭ ‬أسلحتنا‭ ‬نفدت‭ ‬واستهلكت‭ ‬لولا‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي،‭ ‬ولو‭ ‬تخلت‭ ‬عنا‭ ‬أمريكا‭ ‬الآن‭ ‬لعاد‭ ‬الأقصى‭ ‬إلى‭ ‬المسلمين‭ ‬وذهبت‭ ‬أسطورة‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬أدراج‭ ‬الرياح‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬أعربت‭ ‬المتحدّثة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬شيرا‭ ‬سولومون‭ ‬عن‭ ‬رفضها

تعليمات

جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬بعدم‭ ‬إعلان‭ ‬عدد‭ ‬الجنود‭ ‬الجرحى‭ ‬المعالَجين‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬عسكري‭. ‬وقد‭ ‬برّرت‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬خطابٍ‭ ‬أرسلته‭ ‬إلى‭ ‬فرع‭ ‬الإعلام‭ ‬بالجيش،‭ ‬شدّدت‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬التزامها‭ ‬بمبادئ‭ ‬‮«‬الشفافية‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الخصوصية‭ ‬الطبية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬المتحدثون‭ ‬باسم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬قد‭ ‬طالبوا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بإخضاع‭ ‬تقارير‭ ‬المستشفيات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬لهم‭.‬‮

‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنّ‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أعلن‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬عدد‭ ‬جرحاه،‭ ‬ويبلغ‭ ‬1593‭ ‬جريحًا،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تحقيق‭ ‬نشرته‭ ‬هآرتس‭ ‬اتّهمت‭ ‬فيه‭ ‬الجيش‭ ‬برفض‭ ‬إعطاء‭ ‬بيانات‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬الجرحى‭ ‬ووضعهم‭. ‬لكنّ‭ ‬هآرتس‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تشكّك‭ ‬في‭ ‬أرقام‭ ‬الجيش،‭ ‬كاشفةً‭ ‬أنّ‭ ‬عدد‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬برزيلاي‭ ‬وحده‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬1949‭.‬